Alerten d'un fong resistent al tractament que s'expandeix pels hospitals espanyols

Es tracta d'una mena de Candida, que infecta ferides en pacients afeblits

Actualitzada 24/11/2022 a les 18:21

Relació amb la pandèmia

Una recerca duta a terme des del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) ha detectat en els últims anys en diversos hospitals espanyols l'aparició de clons del fong Candida parapsilosis resistents a la teràpia amb azoles, la qual cosa ha generat brots d'infeccions resistents al tractament amb aquests fàrmacs.L'aparició d'aquests clons fa recomanable estudiar més en profunditat la seva expansió i les seves característiques genètiques per a millorar el maneig de les infeccions causades per aquest fong. L'estudi està coordinat per Óscar Zaragoza i Laura Alcázar-Fuoli, investigadors del Laboratori de referència i recerca en Micología del CNM-ISCIII i s'ha publicat a la revista Open Fòrum Infectious Diseases.El fong Candida parapsilosis és una causa freqüent de candidiasi, una infecció que sol produir-se en entorns hospitalaris i que està associada a l'ús d'implants mèdics, catèters i vies d'administració parenteral. Les persones hospitalitzades, immunodeprimides, tractades amb antibiòtics durant temps prolongat i els pacients amb altres malalties tenen més risc de sofrir aquestes infeccions, que poden ser de caràcter lleu però que, si no es tracten, pot generar greus complicacions.Aquesta espècie de fong té una susceptibilitat reduïda al tractament amb equinocandinas i es considera sensible a altres famílies de fàrmacs, com polienos (anfotericina B) i els triazoles (fluconazole, voriconazol, itraconazol, posaconazol i itraconazol). La rellevància de l'estudi és l'aparició simultània i en diversos hospitals de clons d'aquesta espècie amb resistència a fluconazol i voriconazol durant la pandèmia de la COVID-19.Encara que l'aparició de brots causats per C parapsilosis s'ha descrit sovint en la literatura, la incidència d'aquests brots causats per ceps resistents als azoles és una cosa que no s'havia detectat de manera significativa a Espanya abans de 2020.Per a aquest treball, els autors han analitzat els ceps de C. parapsilosis rebudes entre els anys 2000 i 2021 al Laboratori de Referència i Recerca en Micología del Centre Nacional de Microbiologia del ISCIII, que actua com a Laboratori de Referència a Espanya per a les infeccions causades per fongs.Concretament, els investigadors de l'ISCIII han examinat el perfil de susceptibilitat al tractament de 1.315 ceps d'aquest fong, la qual cosa ha permès confirmar un augment del nombre de casos amb resistència adquirida als azoles fluconazol i voriconazol en els últims anys. L'anàlisi genètica ha detectat la presència de brots en almenys vuit hospitals espanyols.La recerca ha mostrat també que els ceps resistents s'agrupen en genotips clonals associats a determinades regions geogràfiques. En concret, dels 121 clons registrats en total a l'estudi, els aïllats resistents i causants dels brots s'agrupaven principalment en tres genotips, que s'han presentat en hospitals de Catalunya, Madrid i Cantàbria.A més, els autors també han detectat que alguns d'aquests clons també s'han estès a altres comunitats autònomes. Encara que l'increment en la detecció d'aquests clons s'ha produït a partir de 2020, aquest tipus d'aïllats resistents ja circulaven per alguns hospitals l'any 2019. Encara no es coneixen les causes que han originat aquest augment en la seva incidència, encara que hi ha una coincidència temporal amb la pandèmia de la COVID-19.Per això, els investigadors plantegen la hipòtesi que la selecció i amplificació de clons resistents de C. parapsilosis pot haver estat un efecte secundari de la situació hospitalària generada per l'impacte de la pandèmia.