Pedro Sánchez dona positiu per covid i cancel·la la seva visita a Catalunya

El president del govern espanyol havia d'estar avui a Barcelona i Gavà

Actualitzada 25/09/2022 a les 10:44

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat positiu per covid en les darreres hores i no serà a Barcelona i Gavà. Sánchez, que aquesta setmana ha estat a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU, havia de visitar aquest matí al Fundació Pasqual Maragall i posteriorment havia de participar a la Festa de la Rosa que se celebra a Gavà.«Aquest matí he donat positiu per Covid-19. No podré ser avui junt a Salvador Illa i tots els companys i companyes del PSC a Gavà», ha lamentat en un tuit, en què també ha assegurat que continuarà treballant «extremant les precaucions».