Madrid: Un jove greu per un apunyalament accidental quan provava una armilla antibales

La víctima té una ferida de sis centímetres de profunditat

Actualitzada 24/09/2022 a les 20:10

Un jove de 28 anys ha resultat ferit greu després de sofrir una punyalada accidental en l'abdomen quan provava al costat d'un amic la resistència d'una armilla antibales en el municipi madrileny de Villa del Prado. Segons informen fonts de la Guàrdia Civil, la víctima no ha interposat una denúncia per aquests fets, que la Benemèrita investiga com un succés accidental.Tot va ocórrer en la nit d'aquest dijous, quan pel que sembla dos joves es trobaven posant a prova, amb una arma blanca, la resistència d'una armilla antibales que s'havia col·locat un d'ells. En un moment donat, la víctima va rebre una apunyalada en l'abdomen per part del seu amic que li va provocar una ferida de sis centímetres de profunditat.El jove va caminar amb dificultat durant uns metres fins a trobar-se amb un familiar, que el va traslladar fins al Servei d'Atenció Rural de Villa del Prado. Fins a aquest lloc es van desplaçar els facultatius del Summa 112, que van atendre i van estabilitzar a la víctima. Posteriorment, el jove va ser evacuat en estat greu a l'hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.