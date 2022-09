El símptoma en la mitjana edat que alerta del risc de patir demència

Aquesta troballa té a veure amb el tipus de somnis que tenim quan dormim

Actualitzada 24/09/2022 a les 20:00

Major associació en homes

La demència afecta en l'actualitat a més de 50 milions de persones a tot el món, i només es preveu que aquesta xifra augmenti en les pròximes dècades. Es tracta d'un problema complex i multifactorial, i per tant la seva aparició pot ser molt difícil de predir.Amb tot, sí que coneixem alguns factors de risc que indiquen que un individu determinat pot tenir major risc de patir la malaltia. Recentment, un estudi publicat en la revista acadèmica eClinicalMedicine ha documentat un nou.I és que, segons conclouen l'autor del treball, les persones que sofreixen malsons freqüents durant la mitjana edat tenen més probabilitats de rebre un diagnòstic de demència més endavant en la vida. De fet, aquest problema podria estar avisant anys o fins i tot dècades abans que emergeixin els primers símptomes característics, com els problemes cognitius, de pensament o de memòria.La troballa es basa en les dades obtingudes de tres cohorts als Estats Units, incloent més de 300 adults d'entre 35 i 64 anys i 2.600 majors de 79. Cap participant havia estat diagnosticat amb demència al començament de l'estudi, i el seguiment mitjà va ser de nou anys per al grup més jove i de cinc per al més major.La recollida de les dades es va efectuar entre els anys 2002 i 2012, i els participants van completar una sèrie de qüestionaris incloent alguns sobre la qualitat del seu descans que incloïen preguntes sobre la freqüència dels seus malsons i mals somnis.D'aquesta manera, l'autor va observar que els participants en el grup jove que experimentaven malsons setmanalment tenien quatre vegades més probabilitats d'experimentar declivi cognitiu durant la dècada següent, mentre que les persones majors tenien el doble de probabilitats que se'ls diagnostiqués demència.Aquesta associació resultava molt més sòlida en el cas dels homes que en el de les dones. Així, els homes més majors que sofrien malsons setmanalment tenien fins a cinc vegades més probabilitats de desenvolupar demència que aquells que no, mentre que en les dones majors aquest increment en el risc era del 41%.