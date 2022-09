Alacant: Detingut al volant quan es dirigia a ser jutjat per conduir sense carnet

Els mateixos policies que l'havien arrestat i que esperaven en els voltants del jutjat per a declarar com a testimonis es van quedar «estupefactes»

Actualitzada 24/09/2022 a les 20:28

Un individu de 25 anys ha estat detingut al volant d'un cotxe a Alacant quan es dirigia a un judici ràpid contra ell mateix perquè 48 hores abans havia estat arrestat per conduir el mateix turisme sense el permís de conduir ni l'assegurança obligatòria, ni tampoc la targeta de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).Segons han informat a EFE fonts del cas, aquest home, de nacionalitat estrangera, havia estat detingut per agents de la Policia Nacional de la comissaria nord de la ciutat d'Alacant per un delicte contra la seguretat del trànsit en conduir per la ciutat d'Alacant sense cap documentació en regla.Se'l va citar per a l'endemà passat a un judici ràpid i els mateixos policies que l'havien arrestat i que esperaven en els voltants del jutjat per a declarar com a testimonis es van quedar «estupefactes», segons les mateixes fonts, quan van observar que el mateix infractor circulava amb el mateix cotxe per una via pròxima a la zona dels jutjats. Els agents van interceptar el vehicle i van identificar al conductor, qui novament no va poder acreditar el permís de circulació, ni la pòlissa d'assegurances ni el document d'haver passat la ITV.Els policies van detenir novament a aquest individu i van cridar a la grua municipal perquè s'emportés el vehicle al dipòsit de la policia local, notificant al jutjat la reincidència i que, en comptes de judici, l'home era conduït a dependències policials per a tramitar les corresponents diligències pel mateix delicte pel qual anava a ser enjudiciat aquell mateix matí.