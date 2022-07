Un jutge ordena treure banderes LGTBI de l'edifici de grups de l'Ajuntament de Madrid

El jutge considera convenient estimar la mesura cautelar instada per Vox i interposada a l'Ajuntament de Madrid

Actualitzada 26/07/2022 a les 19:29

Un acte del Jutjat Contenciós Administratiu número 18 de Madrid ha estimat la mesura cautelar demanada per Vox per a retirar provisionalment les banderes LGTBI col·locades a l'edifici de grups municipals, una decisió que alguns partits de l'esquerra rebutgen i amenacen amb no acatar.No obstant això, fonts municipals han avançat que l'Ajuntament «respecta les decisions judicials i prendrà les mesures necessàries per a complir l'acte, ja que és la seva obligació». En l'acte, el jutge assenyala que sentides les raons exposades per les dues parts personades es considera convenient estimar la mesura cautelarísima instada per Vox i interposada a l'Ajuntament de Madrid.L'acte recalca que només analitza «amb caràcter urgent i limitat la col·locació de banderes/pancartes no oficials a l'exterior d'un edifici o espai públic i no el que la mateixa representa (valors summament respectables i àmpliament compartits per la nostra societat, dit sigui de pas)».Afegeix que el contrari seria una interpretació espúria i desqualificaria a aquells que fessin un ús indegut, partidista o ideològic d'una qüestió que està al marge que la bandera no oficial representi al col·lectiu LGTBI. «Establerta l'anterior premissa, cal partir de la necessària neutralitat, independència i imparcialitat amb la qual han d'actuar les Administracions i la resta de poders públics», indica l'acte.La resolució judicial també afegeix que l'Ajuntament no ha aportat a aquest incident processal cap prova documental que acrediti l'existència d'un acord municipal autoritzant la col·locació de les banderes/pancartes a l'edifici municipal de grups situat al carrer Major, número 71, de Madrid, per la qual cosa el jutjat es planteja una via de fet, l'«absència total de procediment administratiu».