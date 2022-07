Un estudi descobreix un possible origen de l'hepatitis infantil aguda

Els menors sense immunitat a dos virus en concret podrien tenir predisposició a desenvolupar-la

Un estudi preliminar difós aquest dilluns al Regne Unit indica que una combinació de dos virus que van tornar després de la pandèmia va poder provocar els inusuals casos d'hepatitis infantil aguda detectats a 35 països entre el 2021 i el 2022.La investigació realitzada per les universitats de Glasgow (Escòcia) i l'University College de Londres planteja que, per la crisi sanitària, alguns nens no van ser exposats de forma primerenca a virus comuns, entre ells l'adenovirus, que sol causar refredats i problemes gastrointestinals, i l'anomenat virus adenoassociat 2 (AAV2, en anglès), que normalment requereix la coinfecció amb adenovirus o altres per replicar-se.En veure's exposats sense immunitat a aquests dos virus, és possible que els menors amb predisposició desenvolupessin la malaltia del fetge, assenyalen els experts.Els investigadors, entre ells Judith Breuer i Emma Thomson, constaten a l'estudi que «l'hepatitis pediàtrica aguda no A-E s'associa amb la presència d'una infecció per AAV2, que podria representar un patogen primari o bé ser un biomarcador útil d'una infecció recent per HAdV (adenovirus humans) o HHV6B (virus herpes humà 6)».Thomson, especialista en malalties infeccioses del Centre de Recerca de Virus de Glasgow, ha assenyalat que «necessiten amb urgència estudis més amplis per investigar el paper de l'AAV2 en els casos d'hepatitis pediàtrica».«També hem de comprendre millor la circulació estacional de l'AAV2, un virus que no se sol controlar de manera rutinària. Podria ser que un pic d'infecció per adenovirus coincidís amb un pic a l'exposició a l'AAV2, cosa que hauria portat a una manifestació inusual d'hepatitis en nens petits susceptibles», afirma.Per part seva, Breuer, experta en virologia de l'University College London i l'hospital infantil de Great Ormond Street, ha explicat que «quan es van aixecar les restriccions, els nens es van començar a barrejar i els virus van tornar a circular lliurement».«De sobte, aquests nens es van veure exposats, amb una falta d'immunitat prèvia, a tota una bateria de noves infeccions», cosa que va poder desencadenar les hepatitis, ha declarat.