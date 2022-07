Ucrania començarà a exportar cereal per mar aquesta setmana

La reobertura dels ports permetrà exportar mensualment uns 3 milions de tones

Actualitzada 26/07/2022 a les 08:19

El ministre d'Infraestructures d'Ucraïna, Oleksandr Kubrakov, ha anunciat aquest dilluns que el seu Govern preveu que les exportacions de cereal per la via marítima, bloquejades a causa de la guerra, es reprenguin aquesta mateixa setmana.La sortida de vaixells dels ports ucraïnesos al mar Negre es produirà en el marc de l'acord signat el 22 de juliol passat a Istanbul, segons va dir el ministre en una compareixença a Kíev, citada per l'agència Interfax.Segons les seves estimacions, la reobertura dels ports permetrà exportar mensualment uns 3 milions de tones, cosa que li reportarà a Ucraïna ingressos addicionals de 1.000 milions de dòlars.Kubrakov va indicar que el centre de coordinació que es crearà a Istanbul per supervisar el funcionament del corredor humanitari per a la sortida del gra començarà a funcionar dimecres, 27 de juliol.Tot i això, les seves funcions no s'estendran a les aigües territorials ucraïneses, on segons ha dit, «només les autoritats ucraïneses tindran la competència de gestionar i garantir tots els processos».Les tasques de desminat es realitzaran exclusivament als corredors creats per permetre la sortida dels carregaments de gra i totes les embarcacions seran acompanyades per navilis del Ministeri d'Infraestructures, ha afegit.Per part seva, el viceministre d'Infraestructures, Iuri Vaskov, ha assenyalat que, si tot va segons el previst, el primer carregament de cereal sortirà aquesta setmana del port de Chornomorsk, a la regió d'Odessa.«El seguiran el port d'Odessa i el port de Pivdenny», va afirmar i va assegurar que en un termini de dues setmanes el Ministeri estarà tècnicament preparat per exportar de totes les terminals dels tres ports en qüestió.L'acord signat la setmana passada sota els auspicis de les Nacions Unides i de Turquia preveu la creació d'un corredor marítim per alleujar la crisi alimentària provocada pel bloqueig rus als ports ucraïnesos del mar Negre.Tot i això, després dels atacs llançats dissabte contra el port comercial d'Odessa, Ucraïna va acusar Rússia d'«escupir a la cara» l'ONU i Turquia i va afirmar que Rússia haurà d'assumir «tota la responsabilitat» si es trenca l'acord.