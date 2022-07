Durant l'última setmana s'ha informat de 58 noves morts

Actualitzada 26/07/2022 a les 12:36

Salut ha declarat 275 ingressats menys per covid-19, el que suposa un total de 1.530 hospitalitzats. Aquestes són dades referents al període entre el 18 i el 24 de juliol. Hi ha 51 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI) –una més en relació a les dades de la setmana passada- i 58 morts declarats (38 majors de 80 anys). El nombre de morts de la setmana anterior era de 175. Pel que fa als positius diagnosticats per l'atenció primària, se n'informa de 13.464 més en una setmana, 11.772 menys que en el període anterior.Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants baixa a 189. La setmana de l'11 al 17 de juliol es van fer 27.111 diagnòstics de covid-19 als CAP.