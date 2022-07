Neurocientífics asseguren que no es coneix «ni l'1 per cent» del cervell

Això sí, es mostren optimistes davant l'inici d'un «big bang» d'informació de l'òrgan en els pròxims anys

Actualitzada 26/07/2022 a les 19:09

Els neurobiòlegs asseguren que s'està «començant a albirar» el potencial del cervell humà, del qual consideren que no es coneix «ni l'1 per cent», encara que es mostren optimistes davant l'inici d'un «big bang» d'informació de l'òrgan en els pròxims anys.«Podem veure al cervell funcionar, però és la primera obertura d'un ull, per la qual estem veient un univers per a explorar», han assenyalat un grup de científics que participen al curs «El cervell i el seu entorn. Una visió integradora de l'anatomia i el funcionament cerebral», part dels cursos d'estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.El director del curs, Javier Bernácer María, ha ofert una roda de premsa al costat del neuròleg del Barcelona Brain Research Center José María González de Echávarri, i el cap de Neurorradiología de l'Hospital Ruber Internacional, Juan Álvarez-Linera. Durant aquest curs, segons ha assenyalat el seu director, es tractarà de donar una «visió integradora» de la neurociència, que contempli al cervell «com un tot connectat i integrat».La neurociència es dirigeix, segons el neuròleg, cap a l'especialització i a conèixer aspectes del cervell detalladament, i per això ha denunciat que s'està «oblidant aquesta visió de conjunt, i és molt important estudiar la relació del cervell amb tota la seva persona».També es tractarà la connexió entre els avanços de l'estudi del cervell i l'ètica, per al qual assistiran diferents psicòlegs i filòsofs, a més de les aplicacions de la conectomía, tema en el qual s'han centrat els neurocientífics en la roda de premsa.Álvarez-Linera ha explicat les diferents aplicacions de la conectómica en el diagnòstic i tractament de les malalties del sistema nerviós, entre elles les que fan possible respectar les xarxes cerebrals quan es fa una cirurgia per a procurar no danyar les zones més importants, a més de millorar els resultats quirúrgics minimitzant les complicacions.«Ja no s'entén una cirurgia cerebral sense la conectómica», ha afirmat el científic, qui ha avançat que mitjançant aquests estudis es poden «incidir directament sobre les pròpies xarxes cerebrals» i «modular-les», tal com es fa en els tractaments del Parkinson o del Trastorn Obsessiu Compulsiu.«Cada vegada ens acostem més a tenir un mapa en el qual veure com es connecten les diferents àrees del cervell entre sí, la qual cosa ens permet entendre com es relaciona en el seu funcionament normal i patològic», ha indicat per la seva part González de Echávarri. Dins d'aquesta recerca, els científics han lamentat que «s'estan perdent» els «experiments clàssics» de connectivitat en animals, especialment en primats.«Cada vegada està pitjor vist i geopolíticament és més complicat», ha assenyalat Bernácer, qui ha assegurat que aquests experiments «han aportat molt a tractaments de malalties com el Parkinson». «No entendria la malaltia com l'entenem avui dia sense la recerca en primats no humans», ha postil·lat.González de Echávarri ha avançat que malgrat aquest poc coneixement que es té del cervell, els científics estan «a les portes» de poder connectar màquines al cervell, de manera que es puguin tractar millor aquest tipus de malalties.