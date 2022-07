Hipra preveu formar part de la campanya de vacunació aquesta tardor

La farmacèutica espera l'autorització de l'EMA en els propers mesos i destaca la «versatilitat» del vaccí

Actualitzada 26/07/2022 a les 11:39

La farmacèutica Hipra espera formar part de la campanya de vacunació contra la covid-19 aquesta tardor. La directora d'I+D i Registres de la companyia, Elia Torroella, ha assegurat durant una trobada informativa a Madrid que cada dia estan «més a prop» de tenir una data i que esperen que l'Agència Europea del Medicament (EMA) l'autoritzi en els propers mesos per poder començar-la a comercialitzar. Torroella ha dit que, tot i que inicialment preveien tenir els permisos entre el maig i el juny, la situació ha «canviat» a nivell «de regulació» i els ha obligat a aportar més informació però s'ha mostrat «convençuda» que serà passat l'estiu.Des d'Hipra destaquen la «versatilitat» del vaccí per adaptar-se a les noves variants, l'alta capacitat «neutralitzant» que ofereix a les que hi ha actualment i els nivells d'immunitat que manté als sis mesos de l'administració.La farmacèutica, de fet, està treballant en nous prototips en animals i en monodosis de cares al primer trimestre del 2023.