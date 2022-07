Retiren del mercat diversos lots de la marca de 'xips' Acapulco

La companyia Paulig afirma que ha detectat un excés d'atropina i escopolamina

Actualitzada 25/07/2022 a les 18:30

La companyia Paulig ha anunciat la retirada de productes Acapulco Organic Tortilla Chips Chili (bossa de 125 g), Acapulco Organic Tortilla Chips Sea Salt (bossa de 125 g), Acapulco Organic Tortilla Chips Paprika (bossa de 125 g) i Acapulco Organic Tortilla Chips Sour Cream (bossa de 125 g) a tots els mercats a causa de la presència d'atropina i escopolamina.Segons l'empresa aquesta és una mesura de precaució perquè, afirma, el producte compleix amb la legislació actual de la UE. Amb tot, afegeix, si el consum del producte supera un contingut mesurat, és possible superar la dosi diària de referència d'atropina i escopolamina.Segons explica Paulig, l'atropina i l'escopolamina són compostos orgànics presents de forma natural a les plantes, els quals es poden detectar als camps de moresc. No presenten, indiquen, cap risc per la salut si es consumeixen amb moderació, però un consum excessiu pot provocar, com a símptomes temporals, nàusees, marejos i cefalees.Llistat de productes afectats:

Productos afectados: