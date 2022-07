Margarita del Val explica quan serà el millor moment per a posar-se la quarta dosi de la vacuna

Del Val ha assenyalat que «encara no hi ha signes que les vacunes estiguin fallant en la protecció» de la malaltia greu i de la mortalitat. També ha parlat de la necessita d'anar actualitzant-les perquè siguin més efectives enfront la covid, «a que el virus «es mantindrà molt de temps».L'investigador Luis Enjuanes, director del Laboratori de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), per la seva banda, creu que el fet que s'hagin aixecat les restriccions de forma ràpida ha fet que les persones s'estiguin immunitzant de forma natural. També considea que seguirant havent oles de covid successives i que s'ha d'intentar que aquestes vagin tenint «menst alçada». No obstant, ha remarcat la importància que «la gent estigui vacunada d'una forma més completa i actualizada» contra les variants noves i que l'efecte del virus sigui cada cop menor.Tots dos viròlegs han defensat la necessitat d'anar millorant i actualitzant les vacunes contra el coronavirus. I consideren que encara que les vacunes RNA han funcionat bé, creuen que «encara falten millors», que siguin bivalents (és a dir, que dissenyada per tallar no només la variant òmicron sinó també l'anterior) i que no només protegeixin les persones d'una malaltia greu o de la mort, sinó que siguin «esterilitzants», és a dir, que aquells que la tinguin administrada no s'infectin.