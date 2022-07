Els joves que compleixen 18 anys aquest 2022 ja poden sol·licitar el bo cultural

Els beneficiaris podran inscriure's per rebre la targeta moneder de 400 euros i tenen per fer-ho fins al 15 d'octubre

Actualitzada 25/07/2022 a les 08:01

El Ministeri de Cultura ha obert dilluns 25 de juliol la inscripció per rebre el bo cultural per als joves que fan 18 anys el 2022. El titular de Cultura, Miquel Iceta, ha remarcat que els potencials beneficiaris tenen fins al 15 d'octubre per fer la sol·licitud i ha avisat que per fer-ho serà necessari disposar d'un certificat digital. Els beneficiaris rebran una targeta moneder amb 400 euros que servirà per a la compra de llibres, entrades de teatre, cinema, concerts així com per a subscripcions a plataformes. Iceta ha remarcat que l'objectiu és «promoure els hàbits culturals» i «fer que els joves s'animin a experimentar» amb serveis als quals potser no havien accedit.Iceta ha explicat que un cop se'ls concedeixi el bo, els joves tindran un any sencer per gastar-lo. Concretament, dels 400 euros, 200 seran per consumir art en directe (entrades per a concerts, cinema i espectacles així com museus), 100 es reservaran a la compra de continguts digitals i els 100 restants per a béns en suport físic.La mesura està inclosa en els pressupostos generals de l'Estat d'enguany i el govern espanyol estima que beneficiarà a unes 500.000 persones. L'estimació per a Catalunya és que la mesura beneficiï 82.000 catalans amb una inversió de 32,7 milions d'euros.