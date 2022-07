Un fàrmac aconsegueix reduir en un 77% el sagnat en pacients amb hemofília

El medicament té una vida mitjana fins a quatre vegades superior als fàrmacs actuals

L'eficàcia d'un fàrmac contra l'hemofília A ha acaparat l'atenció dels experts reunits aquests dies a Londres en el Congrés anual de la Societat Internacional de Trombosi i Hemostàsia (ISTH). Les dades presentades en la trobada revelen que s'aconsegueix un nivell de protecció de sagnat major comparat amb la profilaxi prèvia que rebien els pacients amb hemofília A observats en la recerca. En concret, s'ha aconseguit una reducció del 77%.Segons el Dr. Francisco José López Jaime, de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga, i com recull la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia en una nota de premsa, es tracta d'una de les «comunicacions més importants d'hemofília A» presentada en la segona jornada de ISTH 2022 i que es correspon amb les dades de l'assaig fase III del medicament BIVV001 per a pacients prèviament tractats.«Aquest fàrmac administrat una vegada en setmana té una vida mitjana 3-4 vegades superior als concentrats de factor de vida mitjana estàndard i estesa. Respecte a les dades de farmacocinètica, els pacients van aconseguir un nivell de factor prop de la normalitat superior al 40% durant la major part de la setmana amb una mitjana del 15% als set dies», va explicar.Amb la reducció del sagnat, a més, avança aquest especialista, «s'aconsegueix que els diferents apartats de qualitat de vida com el dolor, la salut física i la salut articular millorin significativament». D'altra banda, en relació a la seguretat, les dades també són positives, ja que no es descriu desenvolupament d'inhibidor ni relacions al·lèrgiques greus, anafilaxi o esdeveniments trombòtics.