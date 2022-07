Per descomptat, beure aigua és la forma fonamental per hidratar-se

Actualitzada 24/07/2022 a les 18:25

Enmig de les altes temperatures que aquests dies assoten el país, és especialment important mantenir-se hidratat per a evitar algunes de les pitjors conseqüències per a la salut. I encara que, per descomptat, beure aigua és la forma fonamental de fer-ho, hi ha molts aliments que a més d'aquest aigua poden aportar-nos vitamines o sals minerals molt beneficioses. Aquests són els deu aliments amb més aigua que són claus per a estar hidratat quan fa calor:: El rave cru està format fins a un 96% per aigua.: La síndria és un clàssic de l'estiu, precisament pel seu gran contingut en aigua.: Ingredient bàsic d'amanides, una opció fresca i lleugera per als dies més durs de l'onada de calor.: Els sucs de llimona són una gran manera no sols de reposar aigua, sinó també sals minerals.: El meló, com la síndria, té un contingut molt alt en aigua.: Perfecte per a preparacions fresques tant dolces com salades.: Igual que altres cítrics com la llimona, la taronja és molt rica en aigua.: En general, els productes d'origen animal contenen menys aigua que els vegetals; la clara d'ou és una excepció a aquesta norma.: Els peixos blancs com el lluç també tenen una important proporció d'aigua en la seva composició.: Una gran opció per a donar un sabor més fort a amanides, carns o peixos.