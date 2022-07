Salut llança una web per a informar de tractaments per a l'artritis reumatoide

Està vinculada al projecte 'Decisions Compartides', que coordina i gestiona l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Actualitzada 23/07/2022 a les 12:20

El Departament de Salut ha activat l'eina web Decisions Compartides en Artritis Reumatoide, amb l'objectiu d'oferir informació senzilla, pràctica i rigorosa sobre quines opcions de tractament existeixen per a millorar la qualitat de vida de les persones que sofreixen aquesta malaltia.La nova pàgina en línia està vinculada al projecte Decisions Compartides, que coordina i gestiona l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). La web proporciona continguts informatius per a pacients, però també fomenta la reflexió i el diàleg amb professionals sanitaris.Els processos de participació en la presa de decisions compartides fan que els pacients siguin més autònoms, responsables i més coneixedors de la seva situació, així com de l'augment d'adherència al tractament.En aquesta web es descriuen els diferents tractaments disponibles per a l'artritis reumatoide, en quins casos estan indicats, quins avantatges i inconvenients presenten, i quins aspectes són necessaris valorar abans de prendre una decisió informada conjuntament amb el professional.L'artritis reumatoide és una malaltia inflamatòria crònica amb afectació principalment articular que es manifesta per dolor i inflamació en les articulacions i rigidesa matutina. Pot minvar substancialment la qualitat de vida del pacient, per la qual cosa les dimensions emocional i social també poden veure's afectades, sent necessària una atenció multidisciplinària.Els continguts de la nova pàgina els han elaborat professionals dels hospitals Vall d'Hebron, Sant Pau i Bellvitge, així com l'Associació REU+, la Divisió de l'Ús Racional del Medicament, CatSalut i AQuAS.