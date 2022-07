L'OMS declara l'expansió de la verola del mico emergència de salut internacional

S'ha iniciat la vacunació a Catalunya, on s'han registrat més de 1.000 casos. L'estat espanyol és el país amb més casos notificats

Actualitzada 23/07/2022 a les 19:37

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha anunciat aquest dissabte que l'expansió de la verola del mico representa una emergència de salut pública de preocupació internacional. Amb tot, el comitè «no ha estat capaç» de prendre una decisió de consens, ha subratllat Adhanom en una compareixença de premsa. L'OMS veu en la verola del mico un risc «moderat» a nivell global, excepte a Europa, on és «alt».El director general ha afirmat que, si bé hi ha un risc clar que el virus s'escampi a nivell internacional, de moment l'amenaça que interfereixi en la mobilitat -un altre dels criteris que es té en compte- és «baix». Adhanom creu que amb les eines actuals podran controlar la transmissió del virus.L'OMS ha decidit declarar l'emergència internacional després que s'hagin notificat més de 16.000 casos de verola del mico (monkeypox) en 75 països. El que registra més casos és l'estat espanyol. El maig es van començar a declarar casos en països on la malaltia no era endèmica.

En una roda de premsa virtual, Adhanom ha assenyalat que, tot i que l'OMS declara l' emergència internacional, el brot es concentra ara com ara «en homes que tenen sexe amb homes, sobretot aquells que tenen múltiples parelles sexuals». En aquest sentit, ha afirmat que l'expansió del virus «es pot aturar amb les estratègies correctes en els grups correctes».

El director general de l'OMS ha instat els governs a treballar de forma estreta amb les entitats per transmetre una informació efectiva i dissenyar mesures que protegeixin la «salut» i els «drets humans» dels col·lectius afectats. «L'estigma i la discriminació poden ser tan perillosos com qualsevol virus», ha alertat.

L'OMS demana als països on el virus s'està transmetent una resposta coordinada per aturar-ne l'expansió i protegir els grups vulnerables; intensificar les mesures de salut pública; enfortir les estratègies clíniques de prevenció, control i abordatge i accelerar la recerca en l'ús de les vacunes, tractaments i altres eines.



Inici de la vacunació a Catalunya, amb més de 1.000 casos

L'estat espanyol és el país amb més casos notificats, més de 3.100. El territori més afectat és Madrid i el segueix Catalunya. Segons dades que el Departament de Salut va facilitar aquest dimecres, s'han confirmat 1.025 casos a Catalunya, la majoria d'homes entre 20 i 60 anys.

Aquesta setmana ha començat la vacunació a persones amb alt risc d'infecció a Catalunya. Concretament, la vacuna s'administra a persones que mantenen pràctiques sexuals d'alt risc, fonamentalment, però no exclusivament, homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes (GBHSH), incloses en programes de l'anomenada PrEP –profilaxi preexposició- al VIH o amb infecció per VIH, segons va explicar Salut. També, a persones amb un alt risc ocupacional.

Els tres centres on s'administra la vacuna són el BCN Checkpoint, l'Hospital Clínic i la Unitat de ITS Drassanes-Vall d'Hebron. Són els centres qui contacten prèviament amb les persones perquè cal cita prèvia.

A més, es vacunaran els contactes estrets que puguin ser vulnerables, per reduir la probabilitat que desenvolupin la malaltia (vacuna postexposició). Són infants, dones embarassades i persones immunodeprimides. En aquest cas, quan es faci l'estudi de contactes a la persona contagiada, es valorarà quins podrien rebre la vacuna.

Catalunya ha rebut una primera remesa de 1.643 dosis, que preveu posar en unes tres setmanes. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va indicar que és una quantitat molt limitada i que per això han de prioritzar qui més pot necessitar la vacuna.