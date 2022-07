Ucraïna i Rússia arriben a un acord per desbloquejar les exportacions de gra

Segons la ONU, està previst que els dos països signin un document aquest mateix divendres després d'una mediació a Turquia

Actualitzada 22/07/2022 a les 10:56

Ucraïna i Rússia han arribat a un acord per desbloquejar les exportacions de gra a través del Mar Negre i assegurar el subministrament d'aliments als països més amenaçats per problemes de fam. Així ho ha assegurat el secretari general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), Antonio Guterres, després d'una mediació entre els dos països que ha tingut lloc a Turquia. Segons el mandatari, està previst que Ucraïna i Rússia signin un document aquest mateix divendres per ratificar l'acord.El pacte permetria que els vaixells que transporten gra poguessin dur a terme tasques de càrrega i descàrrega els diferents ports del Mar Negre. Alhora, Turquia –amb el suport de l'ONU- examinaria els vaixells per alleugerir els temors de Rússia d'un possible intercanvi d'armes. Finalment, l'acord facilitaria les exportacions russes de gra i fertilitzants.