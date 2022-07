Lesions genitals o les nafres a la boca, els nous símptomes de la verola el mico

Entre els més coneguts hi ha la febre, el mal de cap i muscular, ganglis inflamats, cansament i lesions cutànies

La verola del mico té símptomes ben identificats, però n'hi ha d'altres que no apareixen reconeguts en les definicions mèdiques d'aquesta malaltia, com les lesions genitals o les nafres a la boca, i conèixer-los ajudarà a un millor diagnòstic.Aquests símptomes inclouen lesions genitals úniques i nafres a la boca o l'anus, que són similars als de les infeccions de transmissió sexual i poden portar fàcilment a un diagnòstic erroni, indica un estudi resultat de la col·laboració entre setze països.Els símptomes clàssics inclouen febre, mal de cap i muscular, ganglis inflamats, cansament i lesions cutànies, que poden ser planes o lleugerament elevades plenes de líquid, que tendeixen a concentrar-se a la cara i al palmell de les mans i els peus, segons la Organització Mundial de la Salut.L'estudi que publica The New England Journal of Medicine (NEJM), dirigit per la Universitat Queen Mary de Londres, identifica els nous símptomes clínics, que presentaven «molts dels individus infectats», però que no estan reconeguts a les definicions mèdiques actuals de la verola del mico.Tot i que l'equip esperava trobar diversos problemes cutanis i erupcions, també va descobrir que «una de cada deu persones tenia una única lesió cutània a la zona genital i el 15% presentava dolor anal i/o rectal», va explicar un dels autors John Thornhill, de la Universitat Queen Mary de Londres.A «algunes persones», els símptomes anals i orals han provocat l'ingrés a l'hospital per tractar el dolor i les dificultats per empassar.L'estudi va analitzar 528 infeccions confirmades entre els passats 27 d'abril i 24 de juny i, encara que la proximitat sexual és la via de transmissió més probable en la majoria d'aquests casos, els investigadors subratllen que es pot transmetre per qualsevol contacte físic proper a través de grans gotes respiratòries.Per això, els autors consideren «tan important» que es reconeguin aquests nous símptomes clínics i que s'entreni els professionals sanitaris per identificar i tractar la malaltia, ja que un diagnòstic erroni pot endarrerir la detecció i dificultar els esforços per controlar la propagació del virus.Les infeccions per verola del mico ja s'han descrit en setanta països i en més de 13.000 persones, va recordar Chloe Orkin, de la Universitat Queen Mary i unes de les signants de la investigació.Amb aquest estudi –va considerar– «hem demostrat que les definicions internacionals actuals de casos s'han d'ampliar per afegir símptomes que no s'inclouen actualment, com les nafres a la boca, a la mucosa anal i les úlceres simples.Els diferents símptomes posen de manifest que les infeccions podrien passar desapercebudes o confondre's fàcilment amb altres comuns de transmissió sexual, com la sífilis o l'herpes. Per això, l'equip suggereix que s'ampliïn les definicions actuals dels casos.