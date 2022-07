El preu de la gasolina baixa però es manté per sobre dels 2 euros

Concretament, la gasolina es troba en 2,026 euros per litre

mentre el dièsel cau a 1,97 euros

El preu de la gasolina torna a baixar lleugerament una setmana més, però encara se situa per sobre dels 2 euros per litre, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea actualitzades aquest dijous. Concretament, la gasolina es troba en 2,026 euros per litre, quatre cèntims menys que la setmana anterior (-2,25%). Tot i que fa set setmanes que es manté per sobre dels 2 euros, el preu de la gasolina Super 95 està baixant des que va marcar el rècord de 2,14 euros el litre de finals de juny. Si es té en compte el dièsel, el preu serà d'1,971 euros per litre, és a dir, un 2,49% menys que en la darrera actualització. És el primer cop en cinc setmanes que el gasoil baixa del llindar dels dos euros.A aquests preus, cal aplicar descompte de 20 cèntims aplicats pel govern espanyol, dels quals quinze els assumeix l'executiu i cinc les estacions. Els preus es calculen a partir de les dades de més d'11.400 estacions de servei del conjunt de l'Estat.L'executiu de l'Estat va aprovar el descompte amb l'objectiu de combatre l'escalada de preus, tot i que des de fa unes setmanes l'encariment dels carburants ha fet que quedés sense efecte.La pujada de preus dels carburants és un dels factors que ha provocat que la inflació al mes de juny s'hagi disparat un punt i mig, fins al 10,2% a l'Estat, la taxa més alta dels darrers 37 anys.