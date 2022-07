El BCE apuja els tipus d'interès 0,5 punts, el doble del previst, i manté la porta oberta a nous increments

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit finalment apujar els tipus en 0,5 punts, situant el tipus d'interès bàsic en el 0,5%, amb l'objectiu de controlar la inflació. L'increment és superior al que havia plantejat inicialment l'organisme monetari, que en la darrera reunió del seu consell de govern celebrada al juny havia plantejat una pujada de 0,25 punts. Alhora, el BCE manté la porta oberta a nous increments depenent de l'evolució dels preus, tot declarant que veu «apropiada» una «major normalització dels tipus», segons ha assenyalat aquest dijous en un comunicat. Per altra banda, el BCE també ha aprovat un Instrument de Protecció de Transmissió (TPI, per les seves sigles en anglès) per evitar que es disparin les primes de risc.

A banda del tipus d'interès bàsic, també pugen els tipus per als préstecs immediats i els tipus per dipositar diners al banc central, que se situen en el 0,75% i en el 0%, respectivament. Segons ha detallat l'entitat, els canvis es faran efectius a partir del pròxim 27 de juliol.

En el comunicat emès aquest dijous, al BCE argumenta la seva decisió subratllant que els riscos inflacionaris s'han incrementat. En aquest sentit, durant la roda de premsa posterior a l'anunci del consell de govern, la presidenta de l'organisme monetari, Christine Lagarde, ha assegurat que la inflació seguirà «indesitjablement alta» almenys fins a finals de 2022.

De fet, l'eurozona va tancar el passat mes de juny amb una inflació del 8,6%, el que va suposar un rècord històric. En aquest sentit, Lagarde ha insistit que el BCE està disposat a fer ús de «tots els seus instruments» per assegurar que el ritme de creixement dels preus s'estabilitza al voltant del 2%.

El BCE aprova l'Instrument de Protecció de Transmissió

Més enllà de la pujada de tipus d'interès, el BCE ha aprovat aquest dijous l'Instrument de Protecció de Transmissió (TPI), una eina que permetrà a l'organisme monetari efectuar compres de deute públic per evitar que es disparin les primes de risc, sobretot les de països perifèrics com Itàlia, Espanya, Grècia o Portugal.

En un segon comunicat, el BCE ha detallat que aquest mecanisme s'activarà en cas que identifiqui «greus amenaces» per a la transmissió efectiva de la política monetària a l'eurozona. La magnitud de les compres dependrà del grau de risc que identifiqui el BCE en cadascuna de les economies on decideixi intervenir i no tindrà limitacions.

Segons ha indicat Lagarde, tots els països de l'eurozona poden ser inclosos dins el programa. Abans, però, els estats hauran de complir una sèrie de criteris per evitar majors disrupcions en els mercats. En primer lloc, el banc central exigeix als països que no estiguin sotmesos a un dèficit excessiu. Alhora, demana que no pateixin «desequilibris macroeconòmics significatius» i que hagin pres mesures per garantir la sostenibilitat del deute. Finalment, requereix que les polítiques macroeconòmiques siguin «sostenibles» i compleixin amb els plans nacionals de recuperació i resiliència presentats a la Unió Europea.

Per Lagarde, el TPI és una eina més a disposició del BCE i que, en cas d'activar-se, servirà per complir «amb més eficàcia» el seu mandat basat en l'estabilitat de preus.

Optimisme malgrat la incertesa

Si bé el Banc Central Europeu ha posat especial èmfasi en la incertesa que ha generat la guerra d'Ucraïna, Lagarde s'ha mostrat optimista pel que fa a la recuperació econòmica de l'eurozona. En línia amb les declaracions que fa fer el passat mes de juny, ha recordat que el mercat laboral de l'eurozona es manté «sòlid» i que el suport fiscal i els estalvis han deixat el terreny a punt per a «quan l'activitat econòmica torni a repuntar».

De fet, la presidenta del BCE ha apuntat que, un cop desapareguin les disrupcions al mercat, els preus energètics es tornaran a normalitzar i, conseqüentment, la inflació s'estabilitzarà de nou.

Fi del programa de compra d'actius

D'acord amb l'anunci del passat mes de juny, el BCE va posar el programa de compra d'actius (APP, per les seves sigles en anglès) el passat 1 de juliol. No obstant això, manté l'estratègia de continuar reinvertint els ingressos derivats d'aquest programa per mantenir les condicions de liquiditat «adequades» als mercats.

Per altra banda, el banc central referma la seva intenció de reinvertir, almenys fins a finals de 2024, els ingressos obtinguts a través del programa de compres d'emergència per la pandèmia (PEPP, per les seves sigles en anglès). En relació amb aquest instrument, el BCE apunta que gestionarà la cartera amb l'objectiu «d'evitar interferències» en l'orientació de la política monetària.