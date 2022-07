Bellvitge fa el primer trasplantament cardíac a Catalunya amb el cor d'un donant extern

L'extracció es va fer al Germans Trias i Pujol i tot el procés es va completar en 130 minuts

Actualitzada 21/07/2022 a les 11:32

Professionals de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) han realitzat aquest mes de juny el primer trasplantament -quart de l'Estat- cardíac en asistòlia controlada amb el cor d'un donant d'un altre centre, en aquest cas el Germans Trias i Pujol de Badalona. L'operació, que habitualment es fa en menys d'una hora, es va allargar fins els 130 minuts, el temps que va trigar un equip de l'HUB en anar a buscar el cor al Germans Trias, tornar a l'hospital i fer el trasplantament. El procediment requereix d'una gran expertesa i precisió, donat que el cor està molt més temps fora de circulació que en un trasplantament en asistòlia realitzat en el mateix centre on es registra la donació.El trasplantament cardíac en asistòlia controlada suposa un reforç fonamental per al trasplantament cardíac. De fet, els tres trasplantaments d'aquestes característiques realitzats a l'HUB en el que portem d'any suposen ja el 25% de l'activitat i la previsió és que aquest percentatge arribi al 30%.La donació d'òrgans en asistòlia es produeix a partir de donants que moren després d'una aturada cardiorespiratòria. Aquesta aturada implica que els òrgans es deteriorin ràpidament per la falta de flux sanguini, per la qual cosa el procés de donació és de major complexitat que el d'una defunció per mort encefàlica. Durant l'extracció del cor, s'instaura un circuit de perfusió que permet recuperar la seva funcionalitat mitjançant l'aportació de sang oxigenada i permet també la seva valoració funcional per part de l'equip mèdic.