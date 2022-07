Alerten d'una nova estafa per posar-te la quarta dosi de la vacuna covid

A través d'una trucada els lladres et proporcionen un codi que al introduir-lo els permet robar-te les dades

Actualitzada 21/07/2022 a les 09:27

⚠️ Salut no demana les dades personals per telèfon.



❗Encara no s'ha començat la vacunació contra la COVID-19 amb la quarta dosi. pic.twitter.com/H6kNQJi2ar — Salut (@salutcat) July 18, 2022

Les autoritats sanitàries han alertat d'una nova estafa en la qual et truquen per posar-te la quarta dosi de la vacuna de la covid. Enn la trucada els delinqüents es fan passar per professionals del Ministeri de Sanitat per fer creure les víctimes han de demanar cita per a la quarta dosi de la vacuna.Independentment de si l'usuari ha rebut la resta de vacunes, els hackers truquen als afectats directament al telèfon mòbil. En conèixer les dades personals de la víctima com el nom complet, la seva adreça i el seu correu electrònic, eviten qualsevol tipus de sospita que els pugui delatar.En cas de caure en el parany i seguir les instruccions proporcionades pels delinqüents, els afectats reben un SMS al telèfon amb un codi que hauran de proporcionar als lladres. En cas de fer-ho, els delinqüents accedeixen a tota la informació del mòbil de les víctimes, robant, entre altres coses, informació bancària, contrasenyes o informació personal.Davant de l'allau de trucades d'aquest tipus, les autoritats sanitàries regionals han començat una campanya per recordar els pacients quan i qui són cridats a rebre la quarta dosi i el procés pel qual són notificats.En cas de rebre alguna trucada d'aquest tipus, recomanen penjar el telèfon immediatament. En cas de dubte, el millor és posar-se en contacte directament amb el centre de salut.