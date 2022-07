La UPC lidera la recerca del tractament amb gas plasma contra el càncer

L'estudi investiga els beneficis del tractament amb gas plasma fred per a curar el càncer o cicatritzar ferides

Actualitzada 20/07/2022 a les 18:28

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) lidera la xarxa PlasTHER, formada per grups de recerca i comunitat mèdica de 24 països europeus, que investiga els beneficis del tractament amb gas plasma fred per a curar el càncer o cicatritzar ferides.Aquest nou projecte busca coordinar la recerca europea en aquest camp i impulsar teràpies curatives basades en el gas plasma, una tecnologia en la qual s'ha avançat en els últims anys però que encara no són del tot efectives per a lluitar contra el càncer o aconseguir la reparació de teixits.La coordinadora del projecte, la investigadora del grup de recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) i directora del PlasmaMED lab, Cristina Canal, ha destacat en un comunicat de la UPC els beneficis d'aquest tractament en la lluita contra el càncer perquè «pot atacar selectivament les cèl·lules cancerígenes» sense danyar els teixits contigus benignes.La iniciativa l'ha finançat la Unió Europea en el marc de les accions de la Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST) que té com a objectiu potenciar la col·laboració científica entre els Estats membres i que ja compta amb 289 accions en curs i prop de 9.000 investigadors.L'Acció PlasTHER està dividida en sis grups de treball, cadascun d'ells centrat en una possible aplicació de la tecnologia del gas plasma: els mecanismes d'interacció biològics del gas plasma; els efectes antimicrobians del gas; la regeneració de teixits; la teràpia del càncer; les teràpies combinades; i la regulació ètica, la difusió i la transferència d'aquesta tecnologia.