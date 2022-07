Arriba als cinemes 'Un novio para mi mujer' de la directora catalana Laura Mañá

El periodista Jordi Roigé estrena el documental sobre la «bellesa» de 'El camí ignasià'

Actualitzada 20/07/2022 a les 07:55

La directora catalana Laura Mañá ha realitzat la comèdia 'Un novio para mi mujer' que aquest divendres arriba als cinemes. El film protagonitzat per Belén Cuesta, Diego Martín, Hugo Silvia, Joaquín Reyes, Eric Masip i Ángela Cervantes presenta un home que vol separar-se de la seva dona però no sap com plantejar-li. Per aconseguir la separació iniciarà un pla perquè un altre home la sedueixi i sigui aquesta qui acabi amb la relació. D'altra banda, el director Jordi Roigé estrena en català el documental 'El camí ignasià'. Des de l'òptica d'un peregrí més, amb les vivències de quatre persones, es planteja un viatge pel camí que el sacerdot Ignasi de Loiola va realitzar des de Azpeitia (País Basc) fins a Manresa (Bages) fa 500 anys.Belén Cuesta, Diego Martín, Hugo Silvia, Joaquín Reyes, Eric Masip i Ángela Cervantes arriben a la gran pantalla amb 'Un novio para mi mujer'. La comèdia romàntica de la directora catalana Laura Mañá explica el cas d'un home que vol separar-se de la seva dona però no sap com plantejar-li. Fart de les seves queixes constants, és incapaç de dir-li el què pensa i decideix contactar amb un home seductor. El pla del marit és que aquest seductor intenti enamorar a la seva dona perquè ella acabi amb el matrimoni.El periodista i director de cinema Jordi Roigé estrena en català el documental 'El camí ignasià'. Des de l'òptica d'un peregrí més, el treball presenta la «bellesa visual» i «espiritual» del camí que el sacerdot Ignasi de Loiola va realitzar des de Azpeitia (País Basc) fins a Manresa (Bages) fa 500 anys. A través de les vivències de quatre persones i un guia, les imatges conviden a gaudir de l'arquitectura, els monuments, els paisatges, la fauna i la flora, la gastronomia, la cultura i la gent que conformen el Camí ignasià.En motiu dels 25 anys de l'estrena, les sales de cinema tornen a programar 'La Princesa Mononoke'. Es tracta d'una de les pel·lícules més icòniques de Studio Ghibli. El film està dirigit per Hayao Miyazaki, que va realitzar una producció que encara avui és considerada una de les millors pel·lícules d'animació. Explica la història d'un jove guerrer que per evitar una maledicció mortal entra al regne del Gran Bosc. Allà coneixerà la princesa Mononoke i haurà d'evitar que l'home i la naturalesa es destrueixin l'un a l'altre.'Men' està dirigida per Alex Garland i interpretada pels actors Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu. Es tracta d'un thriller de terror psicològic que explica la història de Harper, que després de patir una tragèdia personal es retira a la bona zona de la Bretanya anglesa amb l'esperança de trobar un lloc per curar-se. Però alguna cosa la persegueix que s'acabarà convertint en un autèntic malson amb els records i les pors més foscos.'La memoria de un asesino' és un thriller d'acció dirigit per Martin Campbell i protagonitzat per Liam Neeson, Monica Bellucci, Guy Pearce i Ray Stevenson. L'Àlex és un assassí professional amb una gran reputació. Quan es nega a completar una feina que viola el seu codi moral haurà de matar ràpidament a les persones que el van contractar abans que aquests i els agents de l'FBI el trobin. Però la memòria li falla i es veurà obligat a qüestionar cadascuna de les accions que faci.El drama francès 'Alta Costura' de la directora Sylvie Ohayon ens presenta a l'Esther, la primera cosidora a la Casa Dior. La jove Jade li robarà la bossa al metro però dies després decidirà retornar-lo. Amb aquest gest l'Esther veurà que aquesta jove té un do i li oferirà que entri com a ajudant a la Casa Dior. D'aquesta manera l'Esther podrà transmetre la seva passió.S'estrena en català el film d'animació alemany 'Mia i jo. La llegenda de Centopia'. El treball de fantasia explica com la Mia descobreix que la seva pedra màgica forma part d'una antiga llegenda i inicia un emocionant viatge a les illes més llunyanes de Centopia per enfrontar-se al gran mal i forjar el seu propi destí.El director Jesús Font porta a la gran pantalla la comèdia fantàstica 'Hollyblood' amb Òscar Casas, Isa Montalbán, Jordi Sánchez, Carlos Suárez, Lara Boedo o Piero Méndez entre el repartiment. La pel·lícula se centra en el Javi, un adolescent amb una vida normal. La Sara no es fixa amb ell perquè està obsessionada amb 'Hollybood', una saga literària de vampirs. En Javi es vol declarar però una sèrie d'imprevistos ho complicaran i la Sara pensarà que ell és un vampir sobrenatural. Ells i altres companys de classe hauran d'enfrontar-se amb una maligna amenaça.Nominada a l'Oscar a la Millor Pel·lícula Internacional i presentada al BCN Film Fest, 'Lunana, un yak en la escuela' ens parla d'un jove professor que evita complir amb els seus deures i es planteja anar a Austràlia per convertir-se en cantant. Com a represàlia els seus superiors l'enviaran a l'escola més remota del món. Desesperat vol abandonar el lloc però poc a poc es veurà conquistat per la senzillesa, la bondat i les ganes d'aprendre de petits i grans.En català s'estrena el llargmetratge d'animació 'Les noves aventures del Gulliver'. La producció familiar explica el cas de l'aventurer Gulliver, que és convidat a tornar a Lilliput, la ciutat que fa temps va salvar d'una flota enemiga. En arribar-hi trobarà uns ciutadans que el rebutgen perquè els havien fet creure que el salvador era un gegant. Al mateix moment, la flota enemiga torna a les portes de la ciutat per amenaçar-los. Podrà el Gulliver demostrar que no cal ser un gegant per aconseguir grans fites i salvar de nou a Lilliput?Seleccionada a la Secció Oficial a competició de la 69 edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i guanyadora del premi a la Millor Fotografia, el thriller 'Un escándalo de estado' del director Thierry de Peretti, presenta un escàndol inspirat en fets reals sobre narcotràfic a França. L'octubre de 2015 els agents francesos de les fronteres intercepten 7 tones de cànnabis a París. El mateix dia, un antic espia contacta amb un periodista i li assegura que pot demostrar l'existència d'un narcotràfic d'Estat liderat per una figura mediàtica i policia d'alt rang. Aquest periodista se submergirà en una investigació que el portarà als racons més foscos de la República.'Los amantes' dirigida per Nicole Garcia i amb Roxane Duran, Mohamed Makhtoumi, Pierre Niney, Stacy Martin o Benoît Magimel al repartiment és un thriller dramàtic que ens parla d'una parella inseparable. La Lisa i en Simon han estat bojament enamorats des de l'adolescència però un dia succeeix una tragèdia i en Simon desapareix. La Lisa esperarà notícies d'ell però tres anys després s'acabarà casant amb en Leo. Temps després, els seus camins es tornaran a creuar en una illa de l'Oceà Índic.Netflix estrena aquest dimecres la quarta temporada de la sèrie romàntica 'Un lugar para soñar'. La sèrie mostra a la Mel que després d'anys desitjant ser mare està embarassada. Però no sap si el fill que espera és del seu difunt marit o d'en Jack, la seva actual parella. Apareix un metge molt atractiu que també està disposat a formar una família.Divendres la mateixa plataforma estrena la tercera temporada de 'Blown Away', amb alguns dels artistes del cristall més genials. Deu participants del reality hauran de competir pel títol al millor taller de vidre bufat d'Amèrica del Nord. La creativitat haurà d'estar ben al límit.Finalment, el proper dimarts s'estrena la sèrie document d'èxit 'Street food'. Després de visitar Àsia i Amèrica del Sud, els creadors de 'Chef's Table' aborden el menjar de les ciutats americanes de Los Ángeles, Portland, Nova York, Nova Orleands, Oahu i Miami.HBO Max estrena aquest divendres la segona temporada de 'Primal' de Genndy Tartakovsky. Guanyadora en cinc ocasions en els premis Emmy, la sèrie segueix la història de Spear, un home de les cavernes que entaula una insòlita relació amb un dinosaure gairebé extingit. En aquesta segona temporada viatjaran a un nou món per rescatar a la Mira dels seus segrestadors i trobaran un lloc carregat de brutalitat salvatge.Prèviament, aquest dimecres HBO Max estrena la segona temporada de la comèdia de superherois animada 'Birdgirl' i també aquest divendres la nova sèrie 'Rah Sh!t', que explica la història de dues antigues amigues d'una escola de Miami que es reuneixen per formar un grup de rap.Movistar+ estrena el proper dilluns 'El limpiador', una comèdia negra de la BBC creada i protagonitzada per Greg Davies. La sèrie explica la feina peculiar d'en Wicky, que neteja les escenes dels crims. Això li dona accés a tot tipus d'històries rocambolesques. Els episodis compten amb convidats especials com l'actriu Helena Bonham Carter.Amazon Prime Video estrena aquest divendres una història per la generació Z, 'Anything's Possible'. Protagonitzada per una noia trans segura d'ella mateixa en el seu últim any d'institut, viu com un company de classe s'enamora d'ella amb el drama que sap que això li pot comportar. El treball mostra l'alegria i el dolor de l'amor jove.El mateix dia s'estrena el documental 'Rubius X', que celebra el desè aniversari del primer vídeo publicat per un dels creadors de continguts espanyols més reconeguts del món.Filmin estrena aquest divendres la setena temporada de 'Inside No. 9'. En concret arriben sis noves històries de la sèrie de culte a Steve Pemberton i Reece Shearsmith. No hi falta l'humor negre, el girs de guió impossibles i la mateixa excel·lència en cada capítol.Dimarts que ve arribarà la segona temporada de 'Felizmente casados'. Els particulars companys del crim tornen a Filmin amb nous crims que afegeixen ingredients indispensables a l'avorrida vida familiar.Apple TV+ estrena mundialment aquest divendres la tercera temporada de la comèdia 'Ciclos'. La nova temporada de la sèrie protagonitzada per Rafe Spall i Esther Smith arrenca després del dramàtic final. Arrenca amb Nikki i Jason com a pares novells de dos nens que encara descobreixen. Com és habitual veuran la seva relació posada a prova.També s'estrena aquest divendres la nova comèdia familiar 'Hacia delante', basada en el llibre 'Just Don't Fall' de l'alteta paralímpic Josh Sundquist. La sèrie segueix a un jove de 12 anys que passa d'estar escolaritzat a casa a una escola pública que haurà de vetllar perquè els seus companys deixin de fixar-se en la seva cama ortopèdica i el coneguin directament.