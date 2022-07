Setze persones han mort per cop de calor a Catalunya des de l'inici de l'onada tèrmica

El Govern recorda que el risc d'incendi segueix sent «molt alt» i demana extremar la precaució

Actualitzada 19/07/2022 a les 14:48

Setze persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a l'onada de calor des que va començar, segons dades de l'Institut de Salut Carles III. En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha fet una crida a protegir-se del sol i la calor. La portaveu també ha apuntat que no han detectat una afectació directa de l'onada als serveis assistencials. En relació a l'episodi d'incendis, Plaja ha recorda que el risc segueix sent «molt alt» i ha demanat extremar les precaucions, especialment en les immediacions de zones boscoses.La portaveu de l'executiu ha recordat que hi ha almenys 50 immobles afectats per l'incendi del Pont de Vilomara, alguns d'ells totalment calcinats. El foc, que de moment està estabilitzat però no controlat, ha cremat 1.743 hectàrees. Plaja ha assegurat que estan investigant les causes tant de l'incendi del Bages, mentre que en el cas d'Àger, on un helicòpter que transportava material per a unes obres a la via del tren va tocar un fil elèctric i va desencadenar les flames, ha dit que estan investigant per què estava sobrevolant la zona, i que volen parlar tant amb l'empresa com amb el pilot de l'helicòpter.En ser preguntada per si el Govern es planteja declarar el territori afectat al Bages com a zona catastròfica, la portaveu ha recordat que les flames «encara no estan apagades» i ha dit que ja hi haurà temps per valorar-ho. de totes maneres, ha garantit que treballaran amb «la màxima diligència possible» i amb tota la coordinació amb les administracions implicades.