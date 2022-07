El Departament ha notificat 57 morts

Actualitzada 19/07/2022 a les 14:29

Salut ha declarat 210 ingressats menys per covid-19, el que suposa un total de 1.805 hospitalitzats. Aquestes són dades referents al període entre l'11 i el 17 de juliol. Hi ha 50 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI) –el mateix nombre que en les dades de la setmana passada- i 57 morts declarats (48 majors de 80 anys). El nombre de morts de la setmana anterior, la del 4 al 10 de juliol, ja puja a 164.Pel que fa als positius diagnosticats per l'atenció primària, se n'informa de 25.419 més en una setmana. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants arriba als 356.