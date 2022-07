L'onada de calor deixa 510 morts a Espanya

El dissabte 16 es va arribar al pic màxim on van morir 150 persones per les altes temperatures

Actualitzada 19/07/2022 a les 08:30

L'Instituto de Salud Carlos III estima en 510 les morts atribuïbles a les altes temperatures registrades els set primers dies de l'onada de calor que es corresponen amb el període que va del 10 de juliol fins al dissabte 16, dia en què s'estima que van morir 150 persones per la calor.Segons l'estadística del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo) de l'Instituto de Salud Carlos III, les defuncions «observades i estimades» per causes atribuïbles a l'excés de temperatura van tenir el pic màxim dissabte, amb 150 morts, mentre que divendres hi va haver 123.De les 510 persones que haurien mort per l'onada de calor, s'estima que 321 són més grans de 85 anys, 121 tenen entre 75 i 84, i 44 més haurien mort amb entre 65 i 74 anys.L'objectiu de l'estadística del MoMo és «identificar les desviacions de mortalitat diària observada respecte a l'esperada, segons les sèries històriques de mortalitat», i permet «estimar de manera indirecta» l'impacte de qualsevol esdeveniment important en salut pública.La intensa, duradora i extensa onada de calor arriba al final aquest dilluns, després de 9 dies de màximes entre els 39 i 45 graus a gairebé tota la Península, i encara que les altes temperatures donaran una petita treva a l'arrencada d'aquesta setmana, la calor tornarà els propers dies.