Espanya registra 294 noves morts per covid-19, amb 41.683 contagis més i 134 hospitalitzats menys

En la darrera setmana hi ha hagut 382 víctimes mortals, de les quals 53 a Galícia, 45 a Astúries, 39 a Castella i Lleó, 35 a Andalusia, 32 a Madrid, 31 a Castella La Manxa o 27 al País Valencià. A Catalunya n'hi ha hagut 21.

Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.592.544 casos, seguida per Madrid amb 1.886.970, Andalusia amb 1.557.229 i el País Valencià amb 1.514.025.

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 11.579 pacients ingressats per la infecció, 134 menys que divendres, que ocupen el 9,64% de tots els llits disponibles. 547 persones estan ingressades a l'UCI, 34 més que fa 4 dies, el 6,3% del total de llits per a crítics a l'Estat.

A Catalunya hi ha 2.486 pacients a l'hospital per coronavirus, 160 menys que en l'últim balanç (10,18%). A l'UCI hi ha 118 crítics, 6 més, el 10,41% de la capacitat total.