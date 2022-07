El CIS augura la victòria de Feijóo en unes eleccions generals, dos punts per sobre del PSOE

Els populars creixen tres punts en un mes i superen als socialistas, que en perden un

Actualitzada 19/07/2022 a les 14:03

Nota dels ministres

El baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics (CIS) del mes de juliol situa per primera vegada el PP d'Alberto Núñez Feijóo com a eventual guanyador d'unes eleccions generals. Els populars guanyarien tres punts d'intenció de vot en un mes i obtindrien el 30,01% dels vots, gairebé dos punts més que el PSOE, que es quedaria amb el 28,2% dels vots, un punt menys que al mes de juny. Per darrere seu quedaria Podem, que guanya prop de quatre punts i obté el 13,4% dels vots, Vox, que perd quatre punts i es queda amb el 12%, ERC que puja mig punt fins al 2,9%, Més País amb l'1,9 i Cs, que camina cap a la desaparició amb l'1,7% dels vots. El PNB obtindria l'1,4% dels vots, Junts un 1,2% i la CUP el 0,9%.Per valoració de líders, Feijóo és el que obté millor nota amb un 4,89, unes centèsimes per sobre la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que rep un 4,81. En tercera posició se situa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb un 4,33, i en quarta el líder de Més País, Íñigo Errejón, amb un 4,02. Els pitjor valorats són Inés arrimades, amb un 3,44 i el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,78.En nivell de confiança, el CIS posa de manifest que una majoria dels ciutadans tenen «poca» o «cap» confiança en Pedro Sánchez. El 39,6% diu que no en té «cap», i el 29,8% «poca». Només el 23,4% té «bastanta» confiança, i el 5,3% «molta».Feijóo obté resultats una mica millors, però la majoria de ciutadans també expressa que té «cap» confiança en ell (24,3%) o «poca» confiança (36,5%). Només el 7,8% dels enquestats diuen que hi tenen «bastanta» confiança, i un 7,8% «molta» confiança.Pel que fa a la valoració dels ministres, només n'aproven dues: Margarita Robles amb un 5,21, i Yolanda Díaz amb un 5,04. Les que obtenen pitjor nota són Ione Belarra, amb un 3,48, i Irene Montero, amb un 3,71.La resta obtenen un 4. Albares amb un 4,14; Alegría amb un 4,32; Bolaños amb un 4,16; Calviño amb un 4,89; Darias amb un 4,65; Escrivá amb un 4,4; Marlaska amb un 4,04; Iceta amb un 4,13; Llop amb un 4,22; Montero amb un 4,18; Morant amb un 4,27; Planas amb un 4,35; Ribera amb un 4,34; Rodríguez amb un 4,49; Raquel Sánchez amb un 4,3, i Joan Subirats amb un 4,38.