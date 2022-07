El preu s'ha congelat gràcies al decret del govern espanyol

Actualitzada 18/07/2022 a les 11:48

El preu de la bombona de butà es mantindrà a 19,55 euros per ampolla de 12,5 quilos a partir de demà dimarts gràcies al decret que congelava aquestes tarifes.Segons informa el Ministeri de Transició Ecològica, si no s'hagués establert el límit a la pujada dels preus, l'ampolla de butà hauria pujat un 5%, fins a 20,52 euros.El preu es determina mitjançant una combinació de factors: en aquest bimestre, per una banda, la cotització de les matèries primeres ha patit un descens del 15,1% mentre que el cost dels nòlits ha augmentat un 19% i l'euro ha depreciat un 3,2% respecte del dòlar.