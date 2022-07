Consum crea un nou etiquetatge per a persones amb discapacitat visual

Les noves etiquestes estaran en alfabet braille i altres formats

Actualitzada 18/07/2022 a les 08:39

El Ministeri de Consum crearà un nou etiquetatge inclusiu per a persones amb discapacitat visual després que la reforma de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris del passat mes de febrer reconegués aquestes com a «consumidores vulnerables» per no estar en igualtat de condicions que la resta.Fonts del Ministeri de Consum han informat a Efe que serà aquest dilluns 18 de juliol, quan arrenqui el procés amb la consulta pública prèvia per regular reglamentàriament un etiquetatge en alfabet braille i altres formats, com QR, que garanteixin l'accessibilitat de béns i productes de consum d'especial rellevància per a la protecció d'aquestes persones amb discapacitat visual com a consumidores vulnerables.En un primer moment, aquest nou etiquetatge s'aplicarà als productes de consum general empaquetat (carns, peixos, ous, llet, cafè i conserves, entre d'altres) i als potencials o clarament perillosos, com els relacionats amb la higiene, adobs, plaguicides, coles, encenedors i llumins o bombones de gas.I quina serà la informació que ha de contenir aquest etiquetatge inclusiu. La resposta és clara per part de Consum: la informació mínima bàsica, com ara la denominació, la naturalesa, la data de caducitat, el consum preferent o els al·lèrgens.També ha de contenir informació dinàmica i extensiva del mateix, com a nom i adreça de l'empresa productora, composició i finalitat del producte, qualitat, quantitat neta o categoria, data de producció, sistema d'informació nutricional i instruccions per al seu ús o consum correcte.Amb aquest Reial decret, segons Consum, s'avança en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, principalment dels ODS 10 (Reducció de les desigualtats) i 12 (Producció i consum responsables).Més de quatre milions de persones a Espanya (actualment 4,3 milions) tenen algun tipus de discapacitat segons l'Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependència, EDAD 2020, de l'Institut Nacional d'Estadística.