Símptomes de la Covid: la diferència clau entre els vacunats i els no vacunats

La vacunació amb almenys dues dosis fa que els malalts de covid tinguin símptomes més lleus

Actualitzada 17/07/2022 a les 19:52

Símptomes

Avui dia tots coneixem els símptomes de la covid, però, t'havies plantejat alguna vegada si els teus símptomes són diferents per estar vacunat? Un estudi de la Universitat King's College, junt amb una aplicació de l'empresa tecnològica Zoe, ha analitzat els símptomes que experimenten els ja 4,7 milions d'usuaris que es troben a la plataforma.Gràcies a l'aplicació, els usuaris han comunicat els símptomes que experimenten i això ha servit perquè els experts creïn un rànquing amb els més comuns en funció de l'evolució de la pandèmia o si estàs vacunat.La vacunació amb almenys dues dosis fa que els malalts de covid tinguin símptomes més lleus. Mocs, mal de cap, esternuts, mal de coll i tos persistent són els símptomes que més sofreixen els vacunats, en aquest ordre respectivament.En canvi, el rànquing de símptomes en persones no vacunades canvia. En el primer lloc es troba el mal de cap, secundat pel mal de coll, mocs, majors episodis de febre i tos persistent.Tot i que els símptomes són els mateixos, l'ordre canvia. A més, la principal diferència que sofreixen els no vacunats radica en la febre, a diferència dels maldecaps i gola que són els més destacats en els vacunats.