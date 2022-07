Senyals que t'envia el teu cos per l'onada de calor i que poden indicar problemes de salut greus

Detectar precoçment els símptomes

Malestar, mareig, mal de cap, nàusees, o sudoració excessiva són avisos que llança el nostre cos perquè la calor l'està afectant i ha de parar; si manifesta altres, com l'augment de la temperatura o la pèrdua de consciència, és que està sofrint un cop de calor i necessita ajuda immediata.Segons l'últim informe del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat diària (MoMo), de l'Institut de Salut Carles III, des de l'1 de gener de 2020 fins al 5 de juliol passat, s'han produït 107.473 defuncions més de les esperades, de les quals 7.377 són imputables a la temperatura.En el que portem de 2022 han estat 1.918 morts de més per la temperatura, la immensa majoria (829) al juny, quan es va produir la primera gran onada de calor de l'estiu. En els cinc primers dies de juliol, cinc persones han mort per altes temperatures, la qual cosa no significa necessàriament que hagi estat per un cop de calor, sinó també per l'agreujament que aquest produeix d'algunes patologies.Qualsevol persona pot veure's afectada per un excés de temperatura; no obstant això, hi ha grups que són especialment sensibles, comenta a Efe María del Campo, portaveu de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC).Es tracta, afegeix, dels majors de 65, persones amb patologies cròniques de tipus cardiovascular, diabetis, malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència renal o malalties neurològiques i psiquiàtriques i que precisen diferents tractaments farmacològics, així com nens menors de 4 anys, especialment nadons de menys d'1. D'aquí ve que la doctora posi l'accent en la importància d'activitats preventives, l'autocura i la detecció precoç de símptomes: «És molt important que detectem d'una manera precoç els símptomes relacionats amb la patologia associada a la calor». Així, cal «parar atenció a l'aparició de malestar, mareig, mal de cap, nàusees, vòmits, enrampades, sudoració excessiva o enrogiment de la pell».L'aconsellable en aquestes situacions és suspendre l'activitat que s'estigui realitzant, descansar en un lloc fresc i beure aigua. Però si apareixen símptomes com l'elevació de la temperatura corporal o un mal de cap intens, fatiga o pèrdua de consciència, «podem estar davant un cas de cop de calor i cal demanar ajuda immediatament»; en cas que persisteixin i no hi hagi millora, es recomana valoració en el punt d'atenció sanitària més pròxim.