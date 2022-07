Per què hauries de menjar la pell del peix

Ajuda a mantenir els nutrients durant el cuinat i conté omega-3

Actualitzada 16/07/2022 a les 19:06

El peix és un dels aliments que cal incloure en tota dieta sana i equilibrada. De fet, la gran varietat de peixos que hi ha i les múltiples maneres de cuinar-los fan que sigui un ingredient molt versàtil en la cuina.No obstant això, saber quin peix triar, com conservar-lo i de quina forma cuinar-lo pot ser difícil per als qui no siguin molt experts en la cuina, per la qual cosa hi ha alguns dubtes que es poden resoldre fàcilment, com la que té a veure amb la pell.Molts aliments, com la fruita, tenen la possibilitat de menjar-los amb o sense pell. És el que succeeix amb el peix. Moltes persones, quan netegen el peix eliminen la capa superficial, la pell, encara que aquesta pot menjar-se, un gest que aporta beneficis nutricionals.De fet, com indiquen des de Infosalut, no hi ha res perillós a menjar-se la pell del peix, fins i tot, pot ser beneficiós. No obstant això, hi ha una creença popular que se centra en que la pell del peix té substàncies tòxiques acumulades, alguna cosa que no és així.Deixar la pell ajuda a conservar el sabor, la textura i la forma del peix, de manera que quedi més cruixent i engruni després del cuinat. Igualment, mantenir la pell en cuinar el peix ajuda a mantenir els nutrients i conté àcids grassos omega-3.