Investiguen el tractament de mals com l'Alzheimer amb connexions cel·lulars

Aquesta qüestió s'abordarà durant els següents dies a la Corunya, seu de el International Gap Junction Conference 2022

Actualitzada 16/07/2022 a les 11:38

La revolució en el tractament de l'Alzheimer i moltes altres malalties associades a l'edat arribarà aquestes pròximes dècades i en part ho farà a través de les proteïnes encarregades de les connexions cel·lulars, que també podrien augmentar l'eficàcia de les teràpies contra el càncer.La ciutat de la Corunya acull, per primera vegada a Espanya, el congrés internacional sobre comunicacions cel·lulars International Gap Junction Conference 2022, un esdeveniment que se celebra des de 1974 i que reuneix uns dos-cents investigadors.María Mayán, que treballa en l'Institut de Recerca Biomèdica de la Corunya (INIBIC), forma part del comitè organitzador i treballa en un equip pioner a nivell internacional en les connexions a través de proteïnes de canal, les anomenades conexinas i panexinas, explica a Efe que aquestes proteïnes «formen uns canals en la superfície de les cèl·lules que permeten la comunicació tant entre les pròpies cèl·lules en contacte com amb el seu entorn», per la qual cosa són fonamentals per al funcionament dels òrgans i els teixits.Ho exemplifica amb el funcionament del cor, on transmeten l'impuls cardíac, i de les neurones, on són claus per a l'enviament d'informació, el que va ser crucial per al seu descobriment fa ja dècades. Treballa amb diversos tipus de conexinas i de panexinas que existeixen, perquè les alteracions en les seves funcions són responsables del desenvolupament de malalties i essencials en els seus tractaments.El seu grup de treball ha constatat que una d'aquestes conexinas està implicada en el procés d'envelliment cel·lular, l'anomenada senescència, i han aprofitat aquesta activitat per a estudiar el seu efecte en la resposta a la teràpia dirigida i immunoteràpia en càncer.Per això acaba de registrar tres patents vinculades a l'augment de l'eficàcia de diverses teràpies dirigides al càncer, amb aplicabilitat a diferents tipus, com de mama, de pulmó o melanoma.Com aquestes proteïnes estan implicades en processos com la inflamació i el mal en els teixits, s'han descobert com a noves dianes terapèutiques per a evitar el progrés de l'Alzheimer o de l'artrosi, la qual cosa pot arribar a canviar la vida dels pacients. Fins i tot en el cas de l'Alzheimer, María Mayán considera que pot ser possible, en aquestes pròximes dècades, «que modulant l'activitat d'aquestes proteïnes es pugui evitar el progrés de la malaltia i promoure la regeneració».Suposaria una autèntica revolució en aquest canvi. Encara queda molta feina per davant, però els resultats de diversos grups indiquen que podria evitar-se la «degeneració que ocorre a nivell cerebral» i els estudis, fins ara, tant en aquesta qüestió com en el càncer a nivell de resposta del sistema immune, mostren «resultats molt prometedors».Reconeix, no obstant això, que «encara hi ha moltíssim a investigar» dins de qüestions «molt complexes», en les quals «cada vegada sabem més i s'obre un camp nou». Totes aquestes qüestions s'aborden des d'aquest dissabte fins dimecres que ve a la Corunya, seu del congrés internacional.