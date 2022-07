França: Tres joves morts per arma blanca en una baralla provocada per queixes de soroll

Un sospitós ha estat detingut en les proximitats del lloc dels fets

Actualitzada 16/07/2022 a les 19:49

Tres joves, un d'ells un adolescent de 14 anys, van ser assassinats en la matinada del dissabte per arma blanca i altres tres van resultar ferits a la ciutat francesa d'Angers (oest), en el que sembla una baralla per queixes de soroll.Un sospitós va ser detingut en les proximitats del lloc dels fets, que van succeir poc abans de les 3.00 de la matinada a l'esplanada Coeur de Maine, en el centre d'Angers, va indicar el diari Ouest France en la seva pàgina d'internet, citant fonts del Ministeri Públic.El motiu aparent de l'altercat va ser el nivell de la música que tenia un grup de joves que es trobaven a l'esplanada.Aquest matí, la zona estava delimitada per la policia i diversos agents havien desplegat diferents balises al terra, on quedaven restes evidents de sang.