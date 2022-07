Fetge gras, la malaltia sense símptomes que pot acabar causant cirrosi o càncer

Aquest problema sol ser resultat de l'obesitat o la diabetis

Actualitzada 16/07/2022 a les 19:59

El tractament és normalitzar el pes

Existeixen algunes malalties especialment insidioses, que progressen en el nostre interior sense provocar cap símptoma que ens alarmi fins que ja és tard i s'han produït danys irreparables. Per aquesta raó, mai està de més sotmetre's a revisions periòdiques de la salut en general, ja que moltes vegades són l'única manera de detectar a temps aquestes patologies.Una d'aquestes patologies és el que coneixem com a fetge gras no alcohòlic. Segons explica a l'agència EFE el hepatòleg Jorge Luis Poo, expresident de l'Associació Mexicana de Hepatologia, «el fetge gras és una malaltia silenciosa que, de no atendre's de manera oportuna, pot tenir diverses complicacions, fins i tot la mort».Tal com explica aquest expert, el fetge gras és el resultat de la acumulació d'àcids grassos i triglicèrids en les cèl·lules hepàtiques, principalment com a resultat de l'obesitat, la diabetis i la hiperlipidèmia (excés de lípids en la sang).«Tradicionalment, es diu que el nostre fetge té fins a un 5% de greix. Quan acumulem més que això, diem que hi ha fetge gras no alcohòlic, la qual cosa pot causar inflamació, fibrosi, cirrosi i més endavant càncer de fetge», assenyala.El problema, no obstant això, radica en el fet que es tracta d'un trastorn sense símptomes clars i de difícil diagnòstic, la qual cosa augmenta considerablement el risc de complicacions letals.El fetge, detalla Poo, «és un òrgan que no sol presentar símptomes fins que el problema està molt avançat i amb complicacions. És per això que la diferència entre un diagnòstic a temps i el tractament tardà pot salvar la vida del pacient».De fet, l'estratègia passa per eliminar els principals causants del problema: «el tractament consisteix fonamentalment en la normalització del pes i l'augment de l'activitat física. El sobrepès i l'obesitat són modificables mitjançant canvis en l'estil de vida. A més s'ha d'evitar l'alcohol i els medicaments innecessaris», va explicar el hepatòleg.