Els aliments que no haurien de menjar els nens abans de complir 10 anys

El nostre organisme no funciona de la mateixa manera a mesura que avança la nostra edat, per la qual cosa no és d'estranyar tampoc que les nostres necessitats siguin diferents. Per exemple, els requeriments quant a nutrició dels nens i dels adults són ben diferents. Aquests són alguns dels aliments que no haurien de menjar els nens abans de complir 10 anys:- Peixos amb nivells alts de metilmercuri: Cal evitar donar als nens menors de 10 anys una sèrie de peixos: espècies grans, longeves i predadores com el peix espasa, la tonyina vermella o el tauró.- Carn de caça: Convé evitar donar als nens menors de deu anys carn de caça degut als alts nivells de plom que pot contenir.- Begudes alcohòliques: L'alcohol en la infància primerenca és especialment devastador pels seus efectes sobre el desenvolupament biològic i psicològic.- Begudes energètiques: Altres begudes que no són gens aconsellables per als nens són les energètiques pel seu alt contingut en sucre (que augmenta el risc de patir sobrepès o obesitat infantils) i per l'efecte excessivament estimulant del sistema nerviós central.