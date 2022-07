La taula de diàleg es farà l'ultima setmana de juliol

El president espanyol ja havia manifestat la seva voluntat de reunir la taula de diàleg abans de l'estiu. Durant el debat de política general al Congrés, Sánchez es va mostrar esperançat que la taula permetrà assolir resultats «concrets i tangibles» aviat. De fons, la feina que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños, han fet en les últimes setmanes respecte a la metodologia a seguir a partir de la reunió que els dos van mantenir a Moncloa .

Sánchez també ha reclamat aquesta setmana a Junts que sigui present a la taula de diàleg, però circumscriu aquesta participació als membres del govern de la Generalitat. La taula es va reunir per última vegada el setembre de 2021, ara fa 10 mesos, en el que també va ser la darrera trobada formal entre els dos presidents. Tot i que Aragonès tenia la intenció d'anar-la reunint cada «2 o 3 mesos», no s'ha complet l'acord per reprendre-la «a principis d'any».

Vilagrà i Bolaños van acordar divendres passat que la taula es reuniria almenys en dues ocasions abans d'acabar l'any. Caldrà veure, doncs, si de la cita d'avui a Moncloa en surt una data, algun calendari, o fins i tot algun acord que permeti «normalitzar» les relacions entre els executius. I, sobretot, si aquests pactes es van complint o no.