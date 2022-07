L'onada de calor ha provocat fins ara 84 morts a l'Estat

La previsió és que les temperatures tornin a pujar a partir de dimecres vinent

Actualitzada 15/07/2022 a les 16:15

L'onada de calor que asfixia des del dimarts a pràcticament tota Espanya ha provocat en els primers tres dies 84 morts atribuïbles a les altíssimes temperatures que estan marcant valors rècord i que, malgrat un lleuger alleujament dimarts vinent, tornaran a pujar a partir del dimecres de la setmana vinent.L'Institut de Salut Carlos III, dependent del Ministeri de Sanitat, ha informat aquest divendres que es poden atribuir 84 defuncions entre el 10 i el 12 de juliol a les altes temperatures registrades durant aquests tres dies.Malgrat l'alleujament tèrmic del dimarts, les temperatures continuaran sent encara molt altes la setmana vinent; el dimecres es recuperaran i continuaran elevades, si bé encara no es pot parlar d'una nova onada de calor, ha assenyalat el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Cayetano Torres.Segons Torres, la situació d'avui és pràcticament igual a la d'ahir, amb aire extremadament càlid procedent del desert que porta temperatures extremes, que en alguns casos estan batent rècords.Per exemple, Orense va registrar ahir 44,1 graus -el dia 12 ja va marcar la més alta registrada fins llavors, 43,3: a Zamora, 41,8 graus, i a Ponferrada es van aconseguir els 41 graus, la major des de fa 70 anys.Més temperatures històriques són les de Salamanca, 40,8 graus -rècord enfront dels 39,8 del 24 de juliol de 1993- i Valladolid, amb 40,6 graus, unes dècimes més que el rècord anterior, que data del juliol de 1998.En la Comunitat de Madrid, en l'estació de la Aemet al parc del Retiro es van registrar 40,7, la qual cosa suposa igualar l'efemèride del 14 d'agost de 2021; a Navacerrada amb 33,4 de màxima -rècord de temperatura per sobre en 1,4 (un grau amb 4) dels 32 graus registrat el 29 de juny de 2019.A Andalusia, a Sevilla es van registrar 44,3 graus; mentre a Castella-la Manxa, a Talavera es van registrar 44,9. Al País Valencià, a Ontinyent es van registrar 41,2 i a la vall de l'Ebre es van superar els 40 graus.Segons els registres de l'Aemet, a Galícia a més es van produir tempestes que van deixar 45 litres a Monforte.Les mínimes de la passada matinada han estat extremadament altes, segons el portaveu de l'Aemet, i es van registrar a Madrid 25,3 graus; a Extremadura en alguns punts no van baixar dels 28 graus; a Andalusia, a Cadis la mínima no va baixar dels 27 graus.Per a aquest divendres, l'Aemet ha activat l'avís vermell a Orense, per temperatures que podrien aconseguir els 44 graus, i en les hortes del Guadiana, igualment amb 44 graus.A Madrid es preveuen valors entre 40-41 graus; a la vall del Tajo 43; a Andalusia 43 graus; a la vall de l'Ebre 41; en punts de Castella i Lleó 40; a Castella-la Manxa rondaran entre els 40-41.Les mínimes estaran per sobre dels 24 graus a la vall del Guadalquivir; dels 22-23 graus en el sud peninsular i per sobre dels 20 graus en zones de Castella i Lleó.Les temperatures baixaran molt lleugerament a la vall del Tajo i Guadalquivir, i a Catalunya, en la zona del baix Ebre.Per al dissabte, les temperatures en alguns punts de Galícia aconseguiran els 39 graus; a Cantàbria (38), a Castella i Lleó se superaran els 40, a Madrid (40), a l'Ebre (42), a Andalusia alguns punts registraran 43 graus i en l'est de Castella-la Manxa (38).El diumenge la situació meteorològica roman pràcticament igual, segons el portaveu de l'Agència.El dilluns, es preveu que la DANA que està afectant a Espanya es mogui cap al nord-est, la qual cosa portarà un lleuger alleujament de les temperatures en la meitat oest i nord-oest.No obstant això, a partir de la meitat de la setmana entrant es preveuen novament temperatures molt altes.