Cau el preu de la llum un 3,4% però continua en 300 euros el MWh aquest divendres

El gas aporta el 44% del mix elèctric i impulsa el cost de l'electricitat, que assumiran els clients del mercat regulat

Actualitzada 15/07/2022 a les 09:38

El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada baixa aquest divendres un 3,4% en comparació amb dimarts, fins als 300,34 euros el megawatt hora (MWh), segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Així doncs, tornarà a situar-se en 300 euros i marcarà la tercera xifra més alta des que va entrar en vigor l'excepció ibèrica, el 15 de juny. Aquest preu és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta del mercat majorista (147,35 euros/MWh) i la compensació que es pagarà a les centrals de cicle combinat per l'aplicació del topall del gas (153,09 euros/MWh). Es tracta del segon cop que aquesta compensació té un preu mitjà superior a la mitjana del pool d'energies.En relació amb l'any passat, el preu de la llum serà un 244,5% més alt, ja que el 15 de juliol del 2021, el resultat mitjà del mercat majorista va ser de 87,18 euros.Les altes temperatures registrades, l'alta demanda i les tensions internacionals del mercat del gas en un moment en què Rússia ha tancat el gasoducte Nord Stream I a Alemanya per manteniment han impulsat el preu de l'electricitat.A la península Ibèrica, el gas produït en centrals de cicle combinat continua sent l'energia amb més pes al mix (43,7%), molt per sobre de les renovables. Aquest fet impulsa el preu que paguen els clients de la tarifa regulada, ja que al mercat de referència a Europa–el TFF holandès– se situa per sobre dels 170 euros, a nivells del març, quan es van batre tots els rècords.Una de les tecnologies que menys està aportant a la subhasta és la hidràulica (3,4%) per la sequera. De la mateixa manera, les altes temperatures afecten l'eficiència de les plaques solars, que afegeixen un 12,5% de l'energia i el poc fent fa que l'eòlica no pugui superar el 15,6% del total.L'excepció pel mercat ibèric pactada amb la Unió Europea permet fixar el preu del gas que es fa servir a les centrals per generar electricitat en 40 euros el MWh encara que el seu preu de mercat sigui més elevat. La mesura s'allargarà un any i busca evitar que els alts preus es contagiïn a la resta d'energies a la subhasta del mercat majorista, on l'última tecnologia en entrar i la més cara marca el preu de l'electricitat.El topall del preu del gas per la generació d'electricitat està en vigor des del 15 de juny, quan va marcar 59,68 euros el megawatt hora. Ara, la compensació que paguen els clients és més del doble (153,09 euros).Si no s'apliqués el topall del gas, el preu de la llum s'elevaria a 339,89 euros el megawatt hora, 39,55 euros més que el que marca aquest divendres pels clients de la tarifa regulada i lliure indexada.