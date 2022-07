Ja es pot comprar lotería de Nadal

El sorteig de 'el gordo' repartirà enguany 2.520 milions d'euros en premis

Actualitzada 13/07/2022 a les 17:12

Els assidus de la loteria de Nadal estan de sort aquest dimecres perquè des d'aquest matí poden comprar ja en qualsevol punt de venda de la xarxa comercial de Loteries algun dècim per a participar en el Sorteig Extraordinari, que repartirà aquest any 2.520 milions d'euros en premis, entre ells el popular 'gordo'.Així ho ha anunciat en roda de premsa el president de Loteries i Apostes de l'Estat, Jesús Huerta Almendro, que ha presentat la campanya d'estiu habitual de Loteries, que recorre de nou a l'humor i a la idea que fins i tot els que creuen que tot ho saben, no saben on caurà el 'gordo' de Nadal.Per al sorteig del 22 de desembre s'han posat a la venda aquest any 180 milions de dècims. L'emissió ascendeix a 180 sèries (vuit més que l'any anterior) de 100.000 números cadascuna i aconsegueix els 3.600 milions d'euros, dels quals es repartirà un 70% en premis, 2.520 milions.El 'gordo' es premiarà amb 4.000.000 euros a la sèrie; el segon premi, d'1.250.000 euros a la sèrie; i el tercer, de 500.000 euros a la sèrie. L'import del dècim continua sent de 20 euros.Els dècims d'enguany estan il·lustrats amb una obra del Museu Nacional del Prado, 'La Virgen con el Niño en la Gloria', de Carlo Maratti.