Argimon creu que la quarta dosi per a la gent gran pot «esperar»

El conseller de Salut assegura que els contagis de covid comencen a baixar

Actualitzada 14/07/2022 a les 07:56

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assenyalat aquest dimecres que la quarta dosi de la vacuna de la covid-19 a les persones grans «potser pot esperar» perquè els contagis han començat a baixar, després que la Comissió de Salut Pública estatal aprovés aquest nou reforç del vaccí per a majors de 60 anys però sense posar-hi data. «El que és bo és que la vacunació es faci en el moment ascendent [de contagis]», ha afirmat en una visita d'obres a l'Hospital del Mar. Argimon ha confirmat que la setena onada ha arribat «al pic» i ha començat a baixar i que ara cal veure si aquest descens es manté. Sobre les vacunes contra la verola del mico, ha indicat que Catalunya n'ha sol·licitat unes 1.600, aproximadament el 30% de les de l'Estat.Argimon ha assenyalat que fins ara havien demanat avançar l'administració de la quarta dosi de la vacuna de la covid a les persones més grans -majors de 80 anys- perquè les infeccions estaven pujant i que ara «potser pot esperar» perquè observen «un punt d'inflexió» en les dades de contagis de la setena onada.El conseller ha afirmat que a Catalunya s'ha superat el pic de la setena onada. Les dades de Salut mostren una tendència descendent de les infeccions respiratòries agudes (IRA), la majoria per covid-19, en la setmana del 4 al 10 de juliol –informació recollida a la web del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC)-. .D'altra banda, Argimon ha indicat que el nombre de vacunes contra la verola del mico que han sol·licitat representa prop d'un terç de les que disposarà l'estat espanyol. El titular de Salut ha explicat que algunes de les persones que rebran aquesta vacuna són les que actualment es troben dins el programa de la PrEP -profilaxi prexposició davant del VIH- i que Catalunya és qui més n'assisteix. En els propers dies acabaran de concretar els criteris d'administració de la vacuna, ha dit.