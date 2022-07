Alerten d'una nova estafa que suplanta Coca-Cola

Els usuaris reben un WhatsApp gràcies al qual poden aconseguir vals de 500 euros pel 130è aniversari de la marca

Actualitzada 14/07/2022 a les 09:32

⚠️#ALERTA‼️ Coca-Cola no está haciendo regalos por su 130 aniversario. Se trata de un WhatsApp fraudulento que dirige a un formulario web donde ofrecen tarjetas de 500 € en⛽ Shell y en realidad suscribe a un servicio de 43,50 € cada 14 días #NoPiqueshttps://t.co/ODAjqYQ7Zp pic.twitter.com/5FgWaU44c5 — Guardia Civil (@guardiacivil) July 11, 2022

La Guàrdia Civil ha alertat d'una nova estafa de tipus phising que suplanta la companyia Coca-Cola. En aquesta, els usuaris reben un WhatsApp on s'assegura que la marca està regalant vals de 500 euros pel seu 130è aniversari.Des de la benemèrita avisen els ciutadans que desconfien d'aquest tipus de missatges. De fet, Coca-Cola ni tan sols està celebrant el seu 130è aniversari perquè la companyia es va fundar el 1886.Durant aquests últims dies, desenes de persones han denunciat a través de les xarxes socials haver rebut un missatge als seus comptes respectius de WhatsApp mitjançant els quals els conviden a formar part d'una promoció mitjançant el qual poden aconseguir 500 euros.El missatge compta amb un enllaç, que en cas de seleccionar-lo et redirigeix ​​a una pàgina web que s'assembla a la de Coca-Cola. En aquesta mena els estafadors animen a respondre un breu qüestionari per guanyar una mini nevera exclusiva de Coca-Cola: «Benvingut al concurs pel 130è aniversari de Coca-Cola. Respon al qüestionari, troba el premi ocult i guanya una mini nevera exclusiva Coca-Cola».Amb l'objectiu que la gent hi participi, a la web asseguren que només queden 246 regals. Després de fer l'enquesta, l'usuari és redirigit a una nova pantalla on haurà de seleccionar una caixa de regal entre les sis que es mostren per saber si s'emporta la mini nevera exclusiva de Coca-Cola. Com és habitual en aquest tipus d'atacs, a totes les caixes hi ha la nevera i, per tant, només cal aportar les seves dades personals per emportar-se-la a casa.Abans d'arribar a aquest pas, solen demanar que s'enviï el missatge a 20 amics de WhatsApp per arribar a més gent i omplir el formulari amb les seves dades personals.