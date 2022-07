Un 89% dels espanyols considera que la corrupció està estesa al país

Gairebé la meitat dels enquestats opina que la corrupció s'ha incrementat durant els últims anys

Actualitzada 13/07/2022 a les 16:02

A Espanya, un 48% dels enquestats afirma que la corrupció «ha augmentat» els últims anys i un 42% creu que «s'ha mantingut», enfront del 6% que pensa que «ha disminuït». En el conjunt de la UE, un 41% dels enquestats asseguren que la corrupció «ha augmentat», mentre que un 43% pensa que «s'ha mantingut» i un 9% apunta que ha caigut. Un 83% dels espanyols enquestats afirma que la corrupció està estesa als partits polítics, davant de la mitjana de la UE del 58%, i un 44% assegura que ho està a les empreses privades, una xifra que se situa en el 37% en el conjunt dels enquestats a la UE. Un 74% dels espanyols afirma que la corrupció és «part de la cultura empresarial» del país, mentre que la mitjana de la UE se situa en un 61%. A més, un 80% dels enquestats assegura que, a Espanya, el favoritisme i la corrupció «dificulten la competència empresarial», una xifra que cau al 65% al conjunt de la UE. Per denunciar un cas de corrupció, un 70% dels espanyols afirma confiar en la policia, enfront d'un 63% de la població de la UE. No obstant això, un 32% dels enquestats a Espanya argumenta que denunciar seria inútil, ja que els responsables no seran castigats, mentre que en el conjunt de la UE la xifra és del 30%. Sobre què consideren corrupció els europeus, un 82% veu inacceptable que s'ofereixen diners a canvi d'un favor de l'administració pública i un 71% no veu amb bons ulls que es doni un regal o es faci un favor. En el cas d'Espanya, fins a un 92% de la població veu inacceptable que es donin diners, un 76% que es faci un favor i un 78% que es faci un regal. L'enquesta també mostra que un 58% dels ciutadans de la UE no pensa que els esforços dels governs per combatre la corrupció siguin efectius i set de cada deu assenyala que els casos de corrupció no es persegueixen prou.

Espanya se situa com el sisè país de la Unió Europea (UE) on més ciutadans consideren que la corrupció està estesa al país, segons l'Eurobaròmetre publicat aquest dimecres per la Comissió Europea. En concret, un 89% dels espanyols assegura que la corrupció està implantada al país, una xifra superada per Grècia, on ho pensen el 98% dels ciutadans, Croàcia (94%), Xipre (94%), Hongria (91%) i Portugal (90%). La xifra se situa per sobre la mitjana de la UE del 68% i empata amb Itàlia (89%). Per contra, a Dinamarca (16%), Finlàndia (17%) i Suècia (32%) és on menys ciutadans asseguren que la corrupció és un problema estès al seu país. També es troben per sota de la mitjana europea França (64%) i Alemanya (53%).