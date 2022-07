'Pig', i la nova dels germans Russo amb Ryan Gosling arriben als cinemes

Netflix presenta l'adaptació de 'Resident Evil' com a sèrie televisiva

Actualitzada 13/07/2022 a les 07:26

Pig

'Entre la vida y la muerte'

'Entre dos amaneceres'

'Davant teu'

'El agente invisible'

'Fins aviat, Don Glees!'

Movistar+ programa 'Fireheart'

Prime Video estrena el film 'Don't Make Me Go'

Netflix presenta l'adaptació de 'Resident Evil' a sèrie televisiva

Filmin estrena 'La ejecución'

Disney + estrena un nova entrega de 'Zombies'

HBO Max amb la natura i la vida quotidiana

Les estrenes cinematogràfiques de la setmana arribaran divendres amb dos noms propis: Nicolas Cage i Ryan Gosling. El primer és el protagonista de 'Pig', la cinta que va cloure el darrer BCN Film Fest i on l'actor interpreta un ex-xef que viu retirat a la muntanya fins que un desconegut l'ataca per robar-li el porquet busca trufes amb el qual viu. El segon film, dels germans Russo ('Vengadores'), és un títol d'acció trepidant on Gosling interpreta un ex-agent de la CIA reconvertit en assassí a sou, perseguit per un ex-col·lega. D'altra banda, a les plataformes destaca l'estrena aquest dijous a Netflix d'una adaptació del popular videojoc 'Resident Evil'.Dirigida per Michael Sarnoski i protagonitzada per Nicolas Cage, la pel·lícula explica la història d'un antic cuiner d'alt nivell que ara viu aïllat en una caseta als boscos de l'estat d'Oregón (Estats Units). L'acompanya un petit porquet caçador de tòfona. Però un dia en Rob (Cage) rep un atac d'un desconegut, que li roba l'animal. El protagonista torna a Portland per seguir el rastre dels responsables i mirar de recuperar el porc. La pel·lícula va clausurar la darrera edició del BCN Film Fest.Antonio de la Torre és l'actor protagonista d'aquesta cinta de suspens francesa. L'actor interpreta un ciutadà espanyol que viu a Brussel·les on treballa de conductor del metro. Un dia presencia el suïcidi del seu propi fill –a qui feia anys que no veia- a les andanes. Després d'això comença a indagar sobre les causes que van empènyer el jove a saltar a la via, i descobreix la seva implicació en un atracament.El debut cinematogràfic de Selman Nacar és 'Entre dos amaneceres', una òpera prima reconeguda amb diversos guardons i que va passar pel Festival de Sant Sebastià l'any passat. La cinta versa sobre els dilemes morals del fill d'un propietari d'una fàbrica tèxtil turca on hi ha hagut un greu accident laboral, al voltant de la resolució del cas amb els seus afectats.Premi especial del jurat festival de cinema de Gijón, la pel·lícula del sud-coreà Hong Sang-Soo explica la petita història d'una veterana actriu que torna al seu país i s'instal·la amb la seva germana. Un cineasta, alguns anys més jove que ella, li demana que s'uneixi al seu projecte i es reuneixen per primera vegada en un bar. La cinta s'estrena en VOSC a diverses sales.El popular actor Ryan Gosling és un ex-agent de la CIA reconvertit en assassí a sou. La pel·lícula de Joe i Anthony Russo ('Vengadores: Endgame') se centra en la persecució a la qual es veu sotmès per part d'un antic company seu per tal d'aturar-lo. La pel·lícula està basada en la novel·la homònima de Mark Greaney.La cinta d'anime dirigida por Atsuko Ishizuka presenta en Roma, un noi que viu en un poblet allunyat de Tòquio on no acaba d'encaixar. Juntament amb en Toto, un altre jove poc integrat, formen el grup Don Glees. En començar l'estiu se'ls unirà un altre membre: en Drop. El film arriba doblat en català en diverses sales.Movistar+ estrena aquest divendres 'Fireheart' on la protagonista és la Georgia, una nena de 6 anys que vol convertir-se en bombera. El problema és que al 1920 les dones no poden formar part del cos de bombers. Tampoc ho podran ser 10 anys després quan els teatres de Broadway comencen a cremar de formar estranya i tots els bombers de Nova York desapareixen. Davant l'emergència, l'alcalde de la ciutat recorre al pare de la Georgia que anys enrere havia estat bomber.'Don't Make Me Go' és el títol de la nova pel·lícula d'Amazon Prime Video que s'estrena aquest divendres. Dirigida per Hannah Marks, explica la història d'un pare solter que descobreix que té una malaltia terminal i decideix compensar la seva filla de tots els anys d'amor i suport que no tindrà. Amb l'excusa d'unes classes de conducció, el pare convenç la filla adolescent perquè l'acompanyi en un viatge per carretera des de Califòrnia fins a Nova Orleans. Allà assistirà a una reunió d'antics alumnes de la universitat on per sorpresa la reunirà amb la seva mare que els va abandonar temps enrere.Netflix estrena aquest dijous l'adaptació en sèrie del videojoc 'Resident Evil'. L'acció se situa al 2036 quan han passat 14 anys des de l'epidèmia del dolor provocada per la droga 'Felicitat'. Jade Wesker s'esforça per sobreviure en un món ocupat per éssers de por infectats i amb ganes de sang. Mentre topa amb aquestes dificultats, Jade també pateix pel seu passat a New Raccoon City, pels delicats vincles entre el seu pare i la sinistre Corporació Umbrella i pel desenllaç de la seva germana Billie.L'endemà, aquest divendres, s'estrena l'adaptació de la novel·la de Jane Austen 'Persuación'. La producció presenta Anne Eliot, una dona inconformista, sensible i moderna que viu amb la seva família a punt d'arruïnar-se. Quan un antic pretendent torna a irrompre a la seva vida, l'Anne ha de decidir si deixar enrere el passat i escoltar el seu cor.Filmin estrena aquest divendres una de les pel·lícules més sorprenents de l'última edició del Festival de Sitges 'The execution' . Inspirats en fets reals, la producció del director debutant Lado Kvataniya relata la història d'un assassí en sèrie de la Unió Soviètica que va aconseguir burlar a la policia durant la dècada dels 80 i 90.També s'estrena 'Hit the road' l'òpera prima de Panah Panahi, fill del cineasta Jafar Panahi. Es tracta d'una road movie que podria ser el clàssic 'Pequeña Miss Sunshine' però per les carreteres d'Irán. La cinta premiada en diversos festival tracta d'una família caòtica que viatja per carretera on uns i altres es posen nerviosos entre ells per qüestions ben diferents.Disney+ estrena aquest divendres una nova entrega de la saga Zombies. A la tercera part els zombies juvenils tornaran a ocupar les pantalles. En aquesta ocasió, éssers intergalàctics interrompran l'últim curs dels protagonistes de la pel·lícula.HBO Max estrena aquest dimecres la nova sèrie documental 'Edge of the earth', una emocionant combinació d'esports d'acció i aventura, diari de viatge i documental sobre naturalesa. Se segueix a quatre grups d'atletes d'èlit d'acció i aventures en quatre missions úniques mai realitzades.A més a més, la plataforma estrena aquest dissabte la nova sèrie 'Los ensayos' on Nathan Fielder retorna a la televisió amb una sèrie sobre fins on arriba l'home per reduir les incerteses del dia a dia. El còmic busca que la gent de carrer assagi prèviament moments importants de la vida amb simulacions.