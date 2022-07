L'INE confirma la pujada de l'IPC fins al 10,2% al juny, el nivell més alt des del 1985

Aquest increment de preus ha estat impulsat per l'encariment de carburants i aliments frescos

Actualitzada 13/07/2022 a les 09:55

A Catalunya

La inflació es va disparar al juny al 10,2% en taxa anual, situant-se així al nivell més alt des d'abril de 1985, tal com ha confirmat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La inflació a Catalunya es dispara un punt i mig al juny i se situa en el 9,7%, el màxim de la sèrie històrica.Aquest increment interanual dels preus, un punt i mig superior al maig (8,7 %), ha estat impulsat principalment per l'encariment de carburants i aliments frescos.Eliminats de la cistella de la compra els elements més volàtils (aliments frescos i energia), la inflació subjacent va augmentar sis dècimes respecte al maig i es va situar en el 5,5%, la taxa més elevada des de l'agost del 1993.Sense tenir en compte les darreres variacions d'impostos, l'IPC hauria registrat un augment interanual de l'11,1% al juny, gairebé un punt més que l'IPC general.En concret, el preu de l'electricitat va pujar un 33,4 % al juny i, sense tenir en compte les últimes variacions d'impostos sobre la llum, l'increment seria del 52,7 %, gairebé vint punts més.El transport va ser el grup que més va empènyer la inflació al juny, amb un augment dels preus del 19,2%, més de quatre punts per sobre del maig, a causa del major encariment dels carburants i lubricants.El van seguir de prop els aliments i les begudes no alcohòliques, amb una pujada del 12,9 %, gairebé dos punts superior a la del mes anterior i la més alta des que va començar la sèrie històrica el 1994.En aquest grup, van tirar cap amunt la inflació les fruites, llegums, hortalisses, carn, pa, cereals, llet, formatge i ous, mentre que en sentit contrari, van reduir els preus olis i greixos.L'habitatge també va augmentar els preus el 19 %, un punt i mig més, pel major encariment dels combustibles per a calefacció i de l'electricitat; mentre que els hotels, cafès i restaurants els van elevar el 7,2%, nou dècimes més i també la taxa més alta de l'històric (1994).Durant el juny, els preus van pujar l'1,9% (enfront del 0,8% del maig), la taxa més elevada en un mes de juny des del 1977.Ha estat impulsada per l'alça dels carburants i els automòbils; de l'electricitat i combustibles líquids; d'aliments com la fruita, carn, pa, cereals, llet, formatge i ous; dels serveis dallotjament i dels paquets turístics.La inflació va augmentar al juny a totes les comunitats autònomes, marcant els majors increments a Castella-la Manxa, amb una pujada de 2,1 punts, i a Múrcia, Navarra, Castella i Lleó i Aragó, amb augments d'1,7 punts a totes elles.Els menors augments de la inflació es van registrar a Cantàbria, Extremadura, Madrid i les Canàries, amb alces d'1,2 punts a totes.La taxa de variació anual de l'IPC a Catalunya es va disparar un punt i mig al juny i es va situar en el 9,7%, el màxim de la sèrie històrica, des del 2002, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al maig, la inflació va ser del 8,2% i enguany s'ha situat fregant els dos dígits, impulsada per l'increment de preus en el transport (+19,3%), l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i els combustibles (+17,8%) i els aliments i les begudes no alcohòliques (+11%).