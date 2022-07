El Suprem anul·la sancions milionàries a Repsol i Cepsa perquè el procediment ha caducat

El Tribunal Suprem ha anul·lat dues resolucions de la Comissió Nacionals dels Mercats i la Competència del 2015 que imposava sancions de 20 milions d'euros a Repsol i de 10 milions d'euros a Cepsa en considerar que els dues multinacionals havien arribat a acords de coordinació, pactes de no agressió i intercanvis d'informació estratègica entre estacions de serveis entre els anys 2011 i 2013. Concretament, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha apreciat la «caducitat del procediment» i ha deixat les sancions sense efecte. En dues sentències, l'alt tribunal estima així els recursos de les companyies on al·legava que es va excedir els 18 mesos que fixa la Llei de defensa de la competència.

Aquest és el termini establert per finalitzar el procediment des de la data d'incoació de l'expedient, comptant els 26 dies que va estar suspès per haver-se fet el tràmit e la remissió d'informació a la Comissió Europea. Segons l'alt tribunal, un cop declarada al caducitat del procediment, el Suprem no entra, per innecessari, en la resta d'arguments plantejats per les dues companyies contra els acords i arguments de la Comissió.

D'altra banda, les dues sentències el Tribunal Suprem anul·len les dictades prèviament per l'Audiència Nacional que van considerar que els procediments de la Comissió no havien caducat, tot i que estimaven part dels recursos de Repsol i Cepsa en considerar que s'havien de calcular prenent en consideració el volum de negocis del 2014 i no del 2013, com s'havia fet.